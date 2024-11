Suzano recebe prêmio inédito por combate à transmissão vertical de HIV

Suzano recebeu na última terça-feira (12/11) o prêmio do programa estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/AIDS de São Paulo “Luiza Matida 2024”, por conta do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde no combate à transmissão vertical do HIV. Esta é a primeira vez que a cidade recebe o reconhecimento pelas ações específicas destinadas a esse agravo, já que a atuação contra a transmissão vertical de sífilis congênita também já havia sido premiada em 2019 e 2022. As coordenadoras da pasta Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, do Programa Municipal IST/HIV e Hepatites Virais, e Alcione Sena, da Rede Cegonha, representaram o município durante o evento, que foi realizado no bairro da Liberdade, na capital paulista.

A iniciativa tem o objetivo de atestar a eficiência do acompanhamento proporcionado às gestantes que vivem com HIV e das ações voltadas à preservação da saúde do bebê, desde as primeiras horas de vida, até os 12 meses de idade. No Alto Tietê, além de Suzano, somente Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos também foram reconhecidos nessa categoria. Ao todo, 60 cidades foram contempladas por essa modalidade da premiação, que presta homenagem à médica Luiza Harunari Matida, falecida em 2014, por sua atuação no centro de referência estadual dedicado a esta área durante mais de 20 anos.

Entre os critérios de avaliação, são considerados um indicador de impacto, pelo qual é verificado se a taxa de incidência de transmissão vertical do HIV é menor ou igual a 0,5 casos por mil nascidos vivos, e também três indicadores de processo, pelos quais são analisadas a cobertura mínima de quatro consultas no pré-natal, a cobertura de gestantes infectadas com HIV em uso de Terapia Antirretroviral (TARV) no pré-natal, e cobertura de início de profilaxia de crianças expostas ao HIV nas primeiras 24 horas de vida, sendo que todas devem ser maior ou igual a 90%.

Neste ano, a cidade já havia recebido o selo “Bronze” do Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV do Programa Estadual IST/AIDS, pelo combate à transmissão do HIV e hepatites virais, após verificação das atividades realizadas no Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), incluindo os procedimentos relacionados à prevenção e tratamento das ISTs, com oferta de prevenção combinada e testagem rápida. Este material foi analisado pela Comissão Estadual de Validação e pela Comissão Nacional de Validação, que consideraram a cidade apta a ser candidata para receber a certificação.

Micheli destacou que o prêmio mostra a qualidade do trabalho desenvolvido na cidade. “Temos atingido as metas propostas pelo governo estadual e, por isso, estamos sendo reconhecidos desta maneira. É uma grande conquista para toda a equipe da Saúde que trabalha diretamente nestas ações. Suzano tem se tornado uma referência neste campo, por estarmos cuidando das gestantes que vivem com HIV e impedindo que seus filhos expostos ao vírus possam contraí-lo”, ressaltou a coordenadora.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, lembrou do cuidado que é proporcionado aos munícipes pelas ações deste serviço específico. “Oferecemos o tratamento oportuno para todas as pessoas diagnosticadas com HIV e hepatites virais, visando interromper a cadeia de transmissão e reduzir a morbidade e a mortalidade por essas doenças. Buscamos entender de que maneira podemos promover campanhas de orientação e disponibilizar métodos de prevenção e diagnóstico nas unidades de saúde, para que possamos fortalecer o trabalho do SAE/CTA e ajudar a nossa população”, frisou o titular da pasta.