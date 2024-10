Suzano recebe Seminário de Educação Inclusiva em 22 e 23 de outubro

Suzano recebe nos dias 22 e 23 de outubro (terça e quarta-feira) o “2°Seminário de Educação Inclusiva do Alto Tietê”. As inscrições para o evento, que será realizado no Centro Universitário Piaget (avenida Mogi das Cruzes, 1.001 - Parque Suzano), já estão abertas para estudantes, professores, especialistas e demais interessados por meio do link even3.com.br/ii-seminario-de-educacao-inclusiva-do-alto-tiete-500874. A prefeitura participará da atividade com sua equipe do Atendimento Educacional Especializado, da Secretaria Municipal de Educação, e ainda disponibilizará intérpretes para deficientes auditivos com a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa foi idealizada pelo Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano, que exibirá algumas palestras on-line, conforme identificação no cronograma. O link será enviado aos inscritos.

A programação começa pouco depois das 8 horas e se encerra por volta das 22 horas nos dois dias. No primeiro deles, estão previstas apresentações dos seguintes temas, pela ordem: “A fonoaudiologia e a interface com os processos de comunicação como base do desenvolvimento humano”; “A arte como ferramenta de desenvolvimento humano e inclusão”; “Família, amor e inclusão - A escola sob a ótica de quem cuida”; “Diversidade, equidade e inclusão”; “Equoterapia e o desenvolvimento humano integral”; “Compreendendo o autismo através da genética”; e “Práticas Neuropsicopedagógicas no aprimoramento das funções executivas”. Essa última, por exemplo, é uma que terá transmissão on-line.

No segundo dia, haverá palestras sobre os seguintes assuntos: “Inclusão de dentro para fora - amor que transborda e transforma”; “A educação para a potência e a inclusão transversal”; “Propósito de vida e liderança educativa”; “O diferencial da equipe multidisciplinar em ação”; “O sucesso das intervenções especializadas em parceria com a família e a escola”; “Avanços e cuidados odontológicos da pessoa com deficiência”; e “As coisas que precisam ficar claras quando o assunto é a inclusão”.

Para reforçar o diálogo sobre a educação inclusiva com os participantes, estarão presentes a psicóloga organizacional Clécia Aragão; o cirurgião da Odontologia Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein, Matheus Racy Mariusso; a fundadora da rede de artistas autistas “COAG LifeArts”, Flávia Gusmão; as fonoaudiólogas Gabriela Remesso, Juliana Michelle Ogata Rodi e Vanessa Mariano; o jornalista, sociólogo e educador Guga Dorea; e a neuropsicopedagoga e escritora Roberta Borges de Mello, também presidente do Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano; entre outros nomes.

Além das palestras, o seminário contará com a atuação direta dos alunos de Pedagogia do Centro Universitário Piaget, tanto para a organização, quanto na assessoria de toda a estrutura do evento, sob a gestão do professor Ronnie Silva. Os participantes terão acesso ao saguão do Centro Universitário Piaget, organizado com parceiros do Instituto Árion, para exposição e venda de livros, jogos educativos, peças de artesanato inclusivas, tecnologias assistivas e outras curiosidades que colaboram para a consolidação de caminhos nos quais a neurodiversidade é respeitada. O objetivo é compartilhar práticas inclusivas, inovadoras e outras necessidades que colaborem com o acolhimento, o desenvolvimento global, a saúde e o bem-estar, sobretudo, de famílias atípicas, suas crianças e adolescentes.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou a relevância da iniciativa para o processo de construção de políticas voltadas às pessoas com deficiência. “Nós apoiamos as atividades que se alinham com o nosso propósito de proporcionar uma educação inclusiva, oportunizando a todos os munícipes as mesmas condições de aprendizado e desenvolvimento. Nossa equipe do Atendimento Educacional Especializado faz um trabalho de referência na rede municipal e poderá assimilar ainda mais conhecimentos para aplicarmos na estrutura de ensino suzanense”, afirmou o titular da pasta.