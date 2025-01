Suzano recolhe mais de mil toneladas de resíduos em coleta seletiva

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Manutenção e Serviços Urbanos, recolheu mais de mil toneladas de resíduos pela coleta seletiva em parceria com a concessionária Renova Suzano, iniciada em agosto de 2022. O balanço mostra a eficiência das equipes que realizam o trabalho porta a porta ao longo da gestão, contribuindo diretamente para a limpeza e organização das ruas da cidade.

Até o fim do ano passado, 996 toneladas de resíduos foram recolhidas das lixeiras e caçambas espalhadas pelo município, representando uma média mensal de 36 toneladas administradas pela coleta seletiva no período. O atendimento com os caminhões da Renova Suzano é realizado porta a porta em residências e condomínios da cidade, cumprindo um cronograma semanal que pode ser consultado por meio do link bit.ly/coletasuzano.

O material recolhido inclui papel, papelão, plásticos, metais, eletroeletrônicos, vidro, embalagem longa vida (tetrapak), canos de PVC, livros e revistas, óleo de fritura e resíduos gerais descartados pela população. Após a remoção, os caminhões têm como destino a Central de Triagem do Jardim Colorado e a Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, que fica no bairro Cidade Miguel Badra e é administrada pela Cooperativa Univence.

Esse último equipamento foi inaugurado durante a gestão Rodrigo Ashiuchi, em junho de 2022, homenageando o ex-secretário de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, que faleceu em abril do ano anterior. A iniciativa cumpre o importante papel de reforçar as ações de preservação ambiental e sustentabilidade, utilizando equipamentos que facilitam e reduzem a força humana necessária na triagem, sendo uma referência no setor em escala nacional e atendendo à demanda de resíduos sólidos residenciais que o município produz mensalmente.