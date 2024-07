Suzano reforça ações de prevenção às hepatites virais nos postos de saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano reforçará neste mês as ações de prevenção às hepatites virais nos 24 postos da rede municipal, em função da campanha Julho Amarelo, dedicada à conscientização em torno dessas doenças. Nesse período, será intensificada a oferta de vacinação para a hepatite B e de testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Os profissionais das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), cujos endereços podem conferidos pelo link bit.ly/EnderecosUBS, estarão mobilizados para contribuir com este trabalho.

A campanha está sendo conduzida pelo Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) e busca contemplar todos os aspectos relacionados às hepatites virais. Para tanto, serão compartilhadas com os munícipes informações sobre as diferentes formas de prevenção, que inclui, além da vacina e da testagem, a não utilização comum de objetos pessoais como escovas de dentes, alicates de unha e lâminas de barbear, dentre outros, e o uso de preservativos internos e externos nas relações sexuais.

O Julho Amarelo também alerta para os possíveis sintomas das hepatites virais, que podem ser revelados em algumas pessoas ao apresentarem icterícia (pele amarelada), dor abdominal, náuseas, vômitos, fezes esbranquiçadas e urina escura. Os esclarecimentos sobre as doenças também se tornam importantes pelo fato de que as enfermidades podem ser silenciosas e assintomáticas, reforçando a necessidade das testagens. O grande desafio para o serviço de saúde, neste caso, é justamente o diagnóstico, porque muitas pessoas podem estar infectadas sem ter conhecimento.

A coordenadora do Programa Municipal IST/HIV e Hepatites Virais de Suzano, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, afirmou que as ações se estenderão ao longo de todo o mês para alcançar uma grande quantidade de pessoas. “Será ofertada a vacinação contra a hepatite B e atividades para conscientizar e orientar a população acerca da prevenção contra a hepatite C, que incluem formas de evitar o compartilhamento de itens pessoais de higiene ou materiais perfurocortantes. Também será enfatizada a importância da proteção nas relações sexuais com a distribuição gratuita de preservativos internos e externos, além do gel lubrificante. Tudo para preservar a saúde da população contra as hepatites virais, que podem atingir o fígado, causando alterações leves, moderadas e até mesmo graves”, disse a coordenadora.

Para o secretário Diego Ferreira, a prevenção ainda segue sendo a melhor solução para que essas doenças não prejudiquem a saúde da população. “Reforçamos que a imunização é a melhor forma para prevenir qualquer enfermidade. Por isso, convocamos todos para colocar a carteira de vacinação em dia, principalmente em relação à hepatite B. As ações serão reforçadas ao longo de todo o mês de julho, com o objetivo de imunizar e conscientizar os munícipes”, afirmou o chefe da pasta.