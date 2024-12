Suzano se consolida como polo de geração de empregos na região

A geração de empregos, um dos principais pilares que sustentam uma boa gestão, colocou Suzano em uma prateleira de respeito na região. A cidade foi a que mais gerou postos de trabalho em três dos últimos oito anos. A atuação das equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego surtiu efeito já nos primeiros anos do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que a cidade foi a que obteve o maior saldo final entre admissões e demissões em 2018, encerrando o ano com 2.745 postos de trabalho criados. O resultado se repetiu em 2019, com Suzano gerando 4.917 empregos, sendo a que mais empregou no Alto Tietê.

No ano em que foi iniciada a retomada das atividades normais, porém ainda sob pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Suzano fez bonito novamente na geração de empregos: em 2021, o município fechou com um saldo positivo de 4.598 postos de trabalho criados. “Nossa cidade vinha alcançando números espetaculares desde o início da gestão, em 2017. Tivemos um período de pandemia que afetou todas as cidades e, na retomada, fomos novamente a que mais gerou empregos na região. Adotamos as estratégias corretas e obtivemos sucesso”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

A cidade foi consistente na criação de postos de trabalho ao longo da gestão, ficando ainda com a segunda melhor colocação em 2017 (saldo positivo de 1.721) e em 2022 (saldo positivo de 2.419), mesmo sendo apenas a terceira mais populosa da região. Além de atrair grandes empreendimentos, a cidade teve uma atuação importante na empregabilidade da população, tendo como ferramenta principal o “Suzano Mais Emprego”, projeto que, desde 2017, disponibilizou cerca de 20 mil vagas, recebeu mais de 150 mil currículos e encaminhou mais de 98 mil candidatos para postos de trabalho.

Parcerias

A segurança oferecida por uma gestão eficiente e séria gerou frutos para Suzano, que nos últimos anos deixou de ser coadjuvante para ser protagonista na geração de empregos. Isso passou diretamente pela boa articulação, tanto do prefeito Rodrigo Ashiuchi quanto da equipe liderada pelo secretário André Loducca, que apresentaram as inúmeras vantagens logísticas e econômicas que o município oferece para quem empreende na cidade.

A criação do “Corredor Norte-Sul” com a conclusão da Marginal do Una, a futura implantação da alça de saída do Rodoanel Mário Covas (SP-21) e o crescimento da cidade em praticamente todas as áreas foram determinantes para que empresas de nome nacional e internacional se estabelecessem no município. Mercado Livre, Obramax, Shibata, Baratão, Quintas Faggion, Glicério Boulevard e vários outros grupos instalaram empreendimentos na cidade nos últimos anos, gerando mais empregos e colaborando para o crescimento econômico da cidade.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a missão foi cumprida. “Muita gente acreditou que Suzano era capaz de se tornar um grande polo de desenvolvimento. Tornamos isso uma realidade com a chegada de grandes empresas e um forte movimento de empregabilidade no município. Estamos colhendo os frutos”, avaliou o chefe do Executivo.