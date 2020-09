Suzano Shopping completa 20 anos de atividades

O Suzano Shopping comemora 20 anos no próximo domingo (20/09) e está completando um ano sob comando da HBR Realty. São duas décadas de história na vida dos suzanenses e da população do Alto Tietê.

Neste ano, em razão da pandemia de Covid-19, das restrições impostas pela quarentena e em obediência a protocolos com normas sanitárias e de prevenção, entre elas o apelo para que sejam evitadas aglomerações, o centro de compras descartou promover eventos comemorativos. Porém, lançou recentemente o projeto “Parceiros do Bem” e prepara novidades que serão anunciadas em breve.

O projeto social vem como uma forma de retribuição à comunidade na qual o empreendimento está inserido, ainda mais neste momento tão difícil e com reflexos da pandemia. Com o “Parceiros do Bem”, o shopping contemplará uma instituição, todo mês, com a doação de itens conforme a necessidade da entidade. Instituições, ONGs, grupos de voluntários, entre outros, devem fazer cadastro enviando e-mail para marketing@suzanoshopping.com.br. O regulamento pode ser consultado no site www.suzanoshopping.com.br

Inaugurado em 20 de setembro de 2000, é o único shopping da cidade e tornou-se ponto de encontro e referência da comunidade, seja para compras, seja para o lazer. O empreendimento é composto por 124 lojas dos mais variados segmentos, entre elas 7 âncoras e 5 megalojas, distribuídas em seus 23,6 mil metros quadrados. São diversas opções de compras com um atraente mix de produtos.