Suzano Shopping é finalista na maior premiação de shoppings do País

O Suzano Shopping está entre os finalistas do Prêmio Abrasce 2023, promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers. O empreendimento está na disputa com o case “Café com Memórias”, na categoria “Ações de Natal”, e é o único de toda a região do Alto Tietê, incluindo Guarulhos, classificado para concorrer ao “Oscar” dos shoppings brasileiros. O prêmio tem como objetivo reconhecer os cases mais inovadores desenvolvidos pelo setor.

Realizado em dezembro do ano passado, “Café com Memórias” teve a finalidade de proporcionar recordações e momentos especiais a um grupo de mulheres de uma entidade de idosos do município. Num primeiro momento, elas passaram por uma sessão de embelezamento, para realçar ainda mais o carisma e elevar a autoestima, um carinho e um cuidado especial.

Depois, foram recebidas com um café da manhã preparado pela Starbucks, que ofereceu, inclusive, uma aula de como é possível sentir os aromas e os sabores dos grãos, e as etapas da produção, até o momento da extração.

O projeto encantou as participantes, que puderam trocar histórias e lembranças em torno do cafezinho, cujo aroma exalado contribuiu para o despertar de memórias afetivas. Para finalizar, elas participaram de uma sessão exclusiva no cinema. O período do Natal tornou o passeio ainda mais emotivo, além de uma oportunidade de saírem da rotina numa época festiva.

“Optamos por proporcionar estes momentos às mulheres de uma das entidades de idosos da região para, além de aproximar, mostrar que elas são parte e também representam o nosso público. O que para muitos pode ser só mais um dia comum, para algumas daquelas senhorinhas foi, talvez, um dos dias mais especiais de suas vidas”, destaca Filipe Medeiros, gerente de Marketing do empreendimento.

A ação foi promovida pelo Suzano Shopping em parceria com a Ícone Network, Instituto Cegonha, Rede Alto Tietê TV, Centerplex e Starbucks.

Para a superintendente do Suzano Shopping, Edilene Dimov, a ação demonstrou que uma visita ao shopping não se resume a fazer compras, mas a experimentar bons momentos, gerar recordações afetivas, mesmo que durante uma pequena pausa para um café.

“Não medimos esforços em oferecer o melhor para os nossos clientes e assim fazer a diferença na vida das pessoas. Estar neste prêmio, no seleto grupo dos melhores projetos, entre shoppings de todo o Brasil, é motivo de orgulho e uma grande conquista, um reconhecimento do talento de nosso time e prova de que estamos no caminho certo em transformar desafios em ideias inovadoras”, completou Edilene.

Os vencedores do Prêmio Abrasce 2023 serão anunciados no dia 27 de junho, em evento no World Trade Center, em São Paulo. Os finalistas disputam troféus em nove categorias com seus projetos avaliados por um júri formado por especialistas do mercado.

Sobre o Suzano Shopping

