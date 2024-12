Suzano tem 'Acender das Luzes' e caravana da Coca-Cola nesta quarta

A caravana da Coca-Cola, que pela primeira vez terá Suzano como uma das cidades de seu roteiro, chega nesta quarta-feira à noite (04/12) e promete iluminar algumas das principais ruas suzanenses em uma noite de emoção e união. O evento, que está sendo muito esperado pelos munícipes, marcará o “Acender das Luzes de Natal” da cidade, que se prepara para realizar mais um fim de ano iluminado e com diversas atrações especiais.

O evento inédito será precedido pela chegada do Papai Noel, que acontecerá às 20 horas do mesmo dia, na Praça João Pessoa, no centro. O início da caravana está previsto para as 21 horas, com os caminhões iluminados partindo da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), em frente à empresa Suzano SA, próximo ao limite com Mogi das Cruzes, no sentido bairro-centro.

Desse ponto, eles seguem em direção ao viaduto Leon Feffer, passando por baixo do elevado e acessando a avenida Antônio Marques Figueira. Os caminhões, então, vão até a região da Praça dos Três Poderes, entrando na avenida Paulo Portela e, em seguida, na rua Baruel. O trajeto seguirá pela rua Francisco Quadra Castro, que fica em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, em direção à rua General Francisco Glicério, descendo pelo centro comercial em direção à Praça João Pessoa.

Após realizarem esse trajeto, os caminhões iluminados vão subir pela rua Benjamin Constant até a altura da rua Sete de Setembro. De lá, eles vão prosseguir em direção ao Jardim Imperador, pela avenida Senador Roberto Simonsen. O último trecho será na avenida Mogi das Cruzes, já no Jardim Monte Cristo, onde a caravana será finalizada.

Trânsito

Para garantir a passagem segura dos caminhões iluminados pelo centro, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana vai promover algumas mudanças no trânsito da cidade, especialmente na rua General Francisco Glicério.

Entre as 18 horas de quarta-feira e a meia-noite desta quinta-feira (05/12), está proibido estacionar na área de Zona Azul do lado esquerdo da Glicério entre as ruas 27 de Outubro (região da Praça dos Expedicionários) e Campos Salles (região da Praça João Pessoa).

Trem iluminado

Além da caravana da Coca Cola, a cidade também receberá o trem iluminado da operadora de ferrovias Rumo. A iniciativa, intitulada “Rumo ao Natal”, é realizada em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e será promovida na cidade em 22 de dezembro.

A composição enfeitada sairá da Estação Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), às 19 horas, e passará por diversas cidades, incluindo Suzano, iluminando os bairros que margeiam a via férrea.