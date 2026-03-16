Suzano vence JF Vôlei e volta ao G8 da Superliga

O Suzano Vôlei voltou a vencer na Superliga ao derrotar o JF Vôlei na noite do último domingo (15/03) por 3 sets a 0 (25x22 | 25x20 | 25x18) na Arena Suzano, agora novamente ocupando uma posição na zona de classificação dos playoffs nacionais com seu 10º triunfo no torneio.



Pela 9ª rodada do 2º turno, o confronto representava a possibilidade do Suzano retomar um posto no G8 e, para isso, o Clube do Alto Tietê contou com o brilho individual de seus atacantes, em especial o ponteiro Gabriel Pessoa, responsável por 18 pontos no jogo e atleta eleito o melhor em quadra na noite.



Com 29 pontos na 6ª posição da liga, o time do técnico Cezar Douglas volta às quadras na próxima segunda-feira (23/03), às 20 horas, para o confronto direto e decisivo contra o Saneago Goiás Vôlei pela penúltima rodada da fase classificatória. Em caso de vitória, o clube da Grande São Paulo garantirá a vaga ao mata-mata com uma partida de antecedência.



Em quadra, a partida começou complicada para os suzanenses que, contra um time motivado a somar pontos, demoraram a se encontrar no jogo, permitindo com que a equipe de Juíz de Fora largasse na frente dentro do set de abertura do jogo. Contudo, aos poucos, o time paulista se organizou para tomar a liderança e confirmar a primeira parcial do jogo com um 25 a 22.



Com a energia de aproximadamente 1,5 mil torcedores nas arquibancadas, os comandados de Cezar Douglas passaram a dominar o cenário da partida com maior tranquilidade ao imprimir bons saques e ataques, fundamentos que fizeram a diferença para os mandantes. No segundo período, vitória por 25 a 20, ao passo que no terceiro, o Suzano manteve dianteira ainda maior para confirmar os três pontos com um 25 a 18.



Cezar Douglas relembrou que os times que buscam as últimas vagas nos playoffs estão separados por distâncias mínimas, portanto, a confiança e a determinação para não perder sets é fundamental. "O foco precisa estar no máximo ao longo destes últimos jogos, especialmente para nós que, agora, só dependemos dos nossos próprios esforços para chegar às quartas de final. Nesta semana, seguiremos trabalhando para o jogo contra o Goiás, outra verdadeira final para nossas pretensões", concluiu.