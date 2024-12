Transporte garante melhorias em 10,7 mil pontos de sinalização em seis anos

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu melhorias em 10.771 pontos de sinalização de Suzano nos últimos seis anos. No período, a pasta garantiu reparos em 1.163 lombadas, trabalhou para a revitalização de 2.295 faixas de pedestre, realizou a substituição de 3.796 placas de trânsito e instalou 3.517 placas toponímicas, que identificam os nomes de praças e vias públicas. Neste intervalo, ainda houve a implantação de 88 novos abrigos de pontos de parada e intervenções em outros 259.

A mobilização referente à inserção de placas toponímicas esteve relacionada à execução do projeto intitulado “Ruas com Histórias”, que teve o objetivo de padronizar os bairros, alcançando localidades que ainda não tinham esta identificação e trocando as que estavam degradadas. O Jardim Quaresmeira foi o primeiro a ser contemplado, com 60 placas no mês de março de 2019, seguido dos bairros Parque Buenos Aires, Parque Maria Helena e Vila Maluf, que receberam na sequência. Elas têm sido comumente fixadas em postes e muros, mas também há situações em que são colocadas em postes próprios.

Neste ano de 2024, houve um serviço especial concentrado no Jardim Europa, na região norte, onde foram instaladas 41 novas placas nas seguintes ruas: Alexandre Kurman, André Luiz Ribeiro, Hilda Maria Jerônimo Rossi, Joana Pereira da Silva, Luiz Carlos Talarico, Manoel dos Reis, Maria Amália Bianchi do Nascimento, Roberto Ferreira Ribas e Rosalina Motta Melo, além da estrada Takashi Kobata.

Já as ações referentes às melhorias nos abrigos foram intensificadas a partir de 2021. Em duas semanas de operações, no mês de abril daquele ano, 20 abrigos do centro foram atendidos. Nesta fase de revitalização realizada pelas equipes da pasta, também foram contempladas vias da região central, que incluíram as ruas Baruel, Benjamin Constant e Dr. Prudente de Moraes e as avenidas Brasil e Antônio Marques Figueira. Desde então, os agentes municipais seguiram com esse trabalho, realizando os reparos necessários nos locais, assim como pintura e limpeza.

Em 2023, a pasta promoveu, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública, a adesivagem de 32 abrigos de ônibus, para melhorar o aspecto desses locais e proporcionar informações sobre as linhas municipais. No centro e no centro expandido, incluiu as paradas do Centro Cultural, do Suzano Shopping, da Praça João Pessoa e do Jardim Casa Branca, entre outras; na região norte, abrangeu, por exemplo, as paradas da Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista; da Praça Padre Cícero e do Trevo Dona Benta; e na região sul, chegou, entre outros locais, nas paradas da Vila Ipelândia e da rua Kioshe Segawa.

A partir de 2022, também foi iniciado pela Secretaria de Transporte o registro separado dos trabalhos relacionados à sinalização horizontal, que incluem as lombadas e as faixas de pedestres, entre outros trabalhos. Em um dos primeiros balanços mensais do período, relativo ao mês de fevereiro deste ano, foram contabilizadas ações que garantiram o reforço da pintura em 76 faixas de pedestre e 26 lombadas. Ao longo do tempo, as atividades foram intensificadas, ao ponto de, em dois anos e meio, proporcionarem a revitalização de 136 faixas de pedestre e 70 lombadas no balanço referente ao mês de agosto de 2024.

De acordo com o responsável pelo trânsito na cidade, Claudinei Galo, todas essas ações são feitas visando a garantia de melhores condições de segurança e de tráfego para a população, com serviço ágil e de qualidade. "Estamos sempre reforçando a sinalização, com pintura e substituindo placas, que informam e orientam pedestres e motoristas. Seguimos trabalhando para implementar inovações ao município e garantir um trânsito cada dia mais seguro, funcional e organizado", ressaltou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que os serviços relacionados à sinalização facilitam o deslocamento pelo município. "Nossa cidade está crescendo e, por isso, temos de acompanhar essa evolução em todos os seus aspectos. Com mais veículos, novas vias pavimentadas e outras sendo requalificadas, precisamos sempre manter bem claras as orientações aos motoristas no trânsito, implantando novas placas e substituindo as que estão degradadas. No solo, buscamos manter as faixas de pedestres bem visíveis e reforçamos continuamente a sinalização das lombadas, beneficiando moradores de todas as regiões de Suzano", declarou o chefe do Executivo.