Transporte melhora sinalização em ruas do entorno de escolas

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está atuando para melhorar a sinalização em ruas que ficam no entorno das escolas de Suzano. Os serviços contemplarão, em até cem dias, as 73 unidades próprias da prefeitura e as 28 conveniadas, alcançando também os colégios estaduais e particulares, beneficiando uma parte representativa da população da cidade, considerando que apenas na rede municipal de ensino estão matriculados 25.827 alunos.

O trabalho, que foi iniciado em 2 de janeiro deste ano, está garantindo o reforço na pintura das marcações destinadas às vagas do transporte escolar e às vagas de deficientes, assim como a revitalização dos redutores de velocidade, das faixas de pedestres e dos meios-fios. A pasta mobilizou uma equipe composta por 15 profissionais para que o maior número possível de ruas já esteja com a sinalização renovada.

Dentre as escolas cujas ruas do entorno já contaram com o trabalho, podem ser citadas a Antônio Carlos Mayer (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 135 - Jardim Maitê); Vereador Antônio Teixeira (rua do Ouro, 20 - Jardim Monte Cristo); Professora Darcy Correa Gonçalves (travessa Sargento Andarilho Severo Duarte - Vila Amorim); Vera Lúcia Pereira Figueira (rua Olavo Bilac, 105 - Cidade Boa Vista); Guiske Tadano (rua Murilo Mattos Faria, 513 - Cidade Boa Vista); Professor Luiz Romanato (rua Abel de Matos, 96 - Vila Maluf); Noêmia Santos Costa (rua dos Cravos, 15 - Jardim Ikeda).

Os ações também já foram finalizadas nas imediações das escolas Oscar de Almeida Redondo (rua Madame Pommery, 590 - Vila Urupês); Adélia de Lima Franco (rua Benedito de Lima Franco, 305 - Jardim Amazonas); Diones Pita Ribeiro (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 185 - Jardim Maitê); José Francisco Alves (rua Sebastiam Rosel García, 54 - Tabamarajoara); Abrão Salomão Domingues (rua Maria José de Campos, 291 - Tabamarajoara); Engenheiro Isaías Martinelli Gama (rua Maria de Souza Assis, 36 - Jardim Nova América); e José Celestino Sanches (rua Paulo Sampaio, 50 - Jardim Varan). Além das unidades administradas pela Prefeitura de Suzano, os serviços ainda alcançaram, até o momento, as ruas que circundam as Escolas Estaduais Professor Paulo Kobayashi (rua Maurício Mariano, 1 - Vila Maluf) e Yolanda Bassi (rua Eziquiel Corrêa Machado, 347 - Jardim Alterópolis); além da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), localizada na rua Vereador Romeu Graciano, 301, na Vila Mazza, e do Colégio Carvalho, que fica na rua Thadeu José de Moraes, 710, na Vila Urupês, que é particular.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte Mobilidade Urbana, destacou que o trabalho garantirá maior segurança a todos os alunos. “Sabemos que muitos veículos de diferentes características se concentram nesses locais, nos horários de chegada e saída dos estudantes. Por isso, é muito importante que todas as sinalizações estejam bem visíveis para que seja mantida a ordem do tráfego e integridade dos cidadãos”, ressaltou Galo.