Transporte realiza operação 'Lei Seca' com a Polícia Militar na região central

Em alusão ao aniversário de 16 anos da Lei Federal 11.705/2008, a Lei Seca, celebrado no último dia 19 (quarta-feira), a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, realizou na última quarta-feira (26/06) uma ação de conscientização sobre o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir. A iniciativa ocorreu em três pontos da cidade em parceria com o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

A blitz foi promovida pelos setores de Educação de Trânsito e Operacional de Agentes de Trânsito da pasta e trouxe uma reflexão aos condutores sobre os riscos de beber antes guiar um veículo automotor, prática que tira a vida de 1,2 brasileiro por hora, de acordo com dados coletados pelo Ministério da Saúde em um dossiê divulgado em 2023 pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa).

A iniciativa contou com distribuição de panfletos e orientações dadas pelas equipes da pasta em três endereços escolhidos estrategicamente por terem grande circulação de veículos: rua Nove de Julho, avenida Armando Salles de Oliveira e avenida Vereador João Batista Fitipaldi. Os motoristas foram abordados e alertados sobre os impactos e as penalidades aplicadas em caso de embriaguez ao volante.

O responsável pelo Trânsito da cidade, Claudinei Galo, enalteceu a iniciativa da pasta e ressaltou a importância de intensificar os trabalhos de conscientização nesta época do ano por conta da chegada do período de férias. “A tendência é de que tenhamos mais condutores participando de festas no período noturno, já que muitos param de trabalhar em julho para tirar férias junto com os filhos, o que aumenta os riscos de acidentes. Essa ação é muito importante para eles entenderem os impactos negativos que álcool e volante provocam”, afirmou.

Além do trabalho de panfletagem, as equipes presentes estenderam faixas nos semáforos e distribuíram adesivos aos condutores aprovados nos testes de etilômetro realizados por policiais militares que integraram a ação. “Acredito que fomos efetivos e cumprimos a missão de conscientizar os motoristas. Esperamos que eles repassem essa informação para termos um trânsito mais seguro”, finalizou Galo.