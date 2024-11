Transporte ultrapassa 2,6 mil ações em pontos de sinalização

Com o fechamento do balanço de atividades referentes ao mês de outubro, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano chegou à marca de 2.654 melhorias em pontos de sinalização da cidade neste ano. Nos dez primeiros meses de 2024, foram registradas intervenções em 361 lombadas, 780 faixas de pedestres, 1.258 placas de trânsito e 152 placas toponímicas, que identificam os nomes de ruas e praças, além de 103 áreas de acessibilidade. Paralelamente a esses serviços, também fizeram parte do conjunto de ações da pasta a revitalização de 108 abrigos de ônibus e o aprimoramento das condições de deslocamento com o trabalho da Operação Tapa-Buraco, que alcançou 433 vias públicas.

Entre os destaques do levantamento, podem ser citados alguns períodos específicos do ano nos quais foram contabilizados recordes relacionados aos serviços citados.

No mês de agosto, houve o maior número de reparos em lombadas (70) e maior quantidade de faixas de pedestres que receberam nova pintura (136); em julho, ocorreu a mais expressiva atividade de instalação de placas de trânsito (196) e toponímicas (75); e no mês de setembro foi assinalado o número mais relevante de ações nas áreas de acessibilidade (52).

A melhor marca de intervenções em abrigos foi registrada em maio (30); já em abril foi contabilizada a maior quantidade de ruas contempladas pela Operação Tapa-Buraco (83).

Vale ressaltar que do total de placas toponímicas instaladas em julho, mês que registrou a melhor marca, 41 foram destinadas a dez vias do Jardim Europa, na região norte da cidade, de forma a garantir o deslocamento adequado por esta localidade.

O serviço foi proporcionado nas ruas Alexandre Kurman, André Luiz Ribeiro, Hilda Maria Jerônimo Rossi, Joana Pereira da Silva, Luiz Carlos Talarico, Manoel dos Reis, Maria Amália Bianchi do Nascimento, Roberto Ferreira Ribas e Rosalina Motta Melo e também na estrada Takashi Kobata.

Com relação à Operação Tapa-Buraco, no mês do recorde, em abril, algumas localidades receberam um número mais expressivo de atividades. Como exemplo, na Cidade Miguel Badra as melhorias chegaram a seis vias: ruas Mario Augusto Ramos, Paulo César Fernandes de Oliveira e Benedito Salomé da Anunciação e avenidas Miguel Badra, Professor Alceu Salvarani e Valdemiro Pereira de Lima. Entre outros bairros em que também foram registrados mais serviços, podem ser citados o Parque Residencial Casa Branca, com as ruas Ana Vagos Pereira, Zulmira Gara Pereira, Manoel Alabarce Lopes, Hiroshi Kagano e Isabel Castanheda Mayer; o Residencial Nova América, com as ruas Waldemar Rosa Lima, Florentino do Nascimento e Jacob dos Santos; e o Jardim São José, com as ruas Noruega, Margarida Lima de Oliveira e Turquia.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, destacou que os números revelam a abrangência do trabalho da pasta nas ruas da cidade.

“Buscamos promover melhorias contínuas nos pontos de sinalização e aprimorar as condições de deslocamento com a Operação Tapa-Buraco. Assim, conseguimos proporcionar fluidez no trânsito do município, preservando a segurança de motoristas e pedestres”, ressaltou.