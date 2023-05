Transportes vão funcionar de maneira reduzida no feriado

Os transportes públicos terão um funcionamento reduzido durante o feriado do Dia do Trabalhador, na segunda-feira. Ônibus e trens funcionarão com base na programação de um domingo.

A CPTM informou que a Linha 11-Coral, que atende as cidades do Alto Tietê, funcionará como um domingo, porém, a empresa afirma que “estará atenta ao fluxo de passageiros e terá trens de prontidão para atender os passageiros, se necessário”.

De acordo com a companhia, o período de intervalo médio de um trem para outro é de até 35 minutos. A justificativa é que são feitas obras de melhorias e modernização, visando tornar a viagem dos passageiros mais segura, rápida e confortável.

Segundo a EMTU, responsável pelos ônibus intermunicipais do Estado, afirma, também, que o funcionamento é reduzido. Porém, a empresa garante que existe a possibilidade de reforço na frota de ônibus, caso seja necessário.

O funcionamento reduzido também acontece com a Radial Transportes, empresa de ônibus municipais do Alto Tietê. Caso seja solicitado reforço, mais ônibus estarão à disposição para atender uma possível alta demanda.