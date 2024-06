Trecho da Rua Sete Setembro recebe nova pavimentação

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos avançou com as obras de recapeamento e drenagem da rua Sete de Setembro, no trecho que já existia entre as avenidas Armando Salles de Oliveira e Senador Roberto Simonsen, nos bairros Cidade Cruzeiro do Sul e Conjunto Residencial Iraí. Os trabalhos, que acontecem no sentido bairro-centro, visam melhorar a infraestrutura e promover melhor circulação de veículos e pedestres pelo local, que possui grande movimento por ser o principal acesso ao Suzano Shopping.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteu, vistoriaram nesta quarta-feira (29/05) o local, que passa por intervenções entre a Armando Salles de Oliveira e a alameda Meyer Joseph Nigri. Posteriormente, os trabalhos avançarão até a Roberto Simonsen. A pasta realizou serviços de fresagem e iniciou obras de troca de guias e sarjetas, bem como a implantação de um sarjetão no trecho. Em seguida, os mesmos trabalhos vão se concentrar na rotatória existente na altura da Meyer Joseph Nigri. No final, a via, que passa ao lado do Suzano Shopping, receberá novo asfalto.

Os trabalhos fazem parte do contrato de recapeamento da rua Turquesa, no Jardim Monte Cristo, e contam com um investimento total de R$ 3.095.165,89, provenientes de repasse do governo federal e contrapartida da prefeitura. A obra está sendo executada pela empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda. e abrange 1,7 quilômetro de extensão, incluindo as duas vias.

O secretário explicou que as intervenções vão melhorar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos motoristas que usam a via para acessar e deixar o centro de compras. “Aquele local é bastante movimentado em qualquer hora do dia e precisava de um novo asfalto e de recursos que o tornassem mais seguro. A rua Sete de Setembro, nas imediações do shopping, também é um corredor de ônibus e vans, recebendo linhas municipais e intermunicipais. Temos que garantir a segurança de quem circula por ela, tanto como pedestre quanto como passageiro e motorista”, explicou Oliveira.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos por toda a sua extensão no segundo semestre deste ano, preparando a Sete de Setembro para o aumento no fluxo de veículos que ela terá com a entrega da extensão da avenida Senador Roberto Simonsen. “Esse trecho vai receber muitos veículos oriundos do Jardim Casa Branca e não utilizarão mais a rua General Francisco Glicério para chegar ao shopping. Ele representará um ganho em mobilidade para a região central, então precisa estar em perfeitas condições”, avaliou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.