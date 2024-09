Trecho da Sete de Setembro passa por revisão de guias

O trecho da rua Sete de Setembro, compreendido entre a rotatória da alameda Meyer Joseph Nigri e a avenida Senador Roberto Simonsen, passa por trabalho de revisão de guias e sarjetas, fresagem e aplicação de binder, que consiste na implementação da camada de ligação entre a base da estrutura e o revestimento asfáltico.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve no local nesta terça-feira (17/09) para avaliar o andamento dos trabalhos, em que já foram executadas intervenções no sistema de drenagem da via. As obras buscam garantir a requalificação completa da parte antiga da Sete de Setembro nos dois sentidos. “Essa é mais uma obra importante da nossa gestão e muito esperada pela população por conta do importante papel que essa via vai desempenhar quando a extensão da avenida Senador Roberto Simonsen for finalizada", pontuou.

As equipes já concluíram o recapeamento asfáltico do trecho entre a rotatória da Meyer Joseph Nigri e a avenida Armando Salles de Oliveira, no sentido bairro-centro. Os outros pontos da via serão requalificados ao longo deste semestre.

A previsão é de que todos os trabalhos sejam concluídos até o final do ano. Segundo a pasta responsável pelas obras, ao todo, estão sendo investidos R$ 3.095.165,96. Destes, R$ 3.064.214,30 são provenientes de repasse do governo federal e o restante é de contrapartida da Prefeitura de Suzano. Os serviços abrangem 1,7 quilômetro de extensão e estão sendo executados pela empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda.

No primeiro trimestre deste ano, a administração municipal revitalizou o trecho da avenida Senador Roberto Simonsen entre as avenidas Brasil e Doutor Odilon de Souza. Para a conclusão das atividades relacionadas à requalificação de toda extensão de 1,6 quilômetro que compõe a parte já existente da via, que foi dividida nessas duas etapas, serão investidos R$ 6,7 milhões, com recursos de contrapartida da prefeitura, de R$ 4.698.936,01, e por meio de emenda federal, ao valor de R$ 2.001.483,00.

O chefe do Poder Executivo municipal afirmou que a ideia é preparar a Sete de Setembro para o aumento de fluxo de veículos que a via terá com a entrega da extensão da Senador Roberto Simonsen. “Juntas, essas duas ruas formarão corredores de ligação de vários bairros do centro expandido, como Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Casa Branca, Cidade Cruzeiro do Sul, entre outros. Por isso é importante, além de fazer todo o trabalho na via que será estendida, preparar outras avenidas do entorno para o aumento da demanda”, finalizou Ashiuchi.