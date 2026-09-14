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Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
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Cidades

Três elevadores da Estação Suzano estão fora de operação

Equipamentos apresentam falhas nas portas e necessidade de substituição de peças

14 setembro 2026 - 15h14Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Três elevadores da Estação Suzano estão fora de operaçãoTrês elevadores da Estação Suzano estão fora de operação - (Foto: Divulgação)

Três dos seis elevadores da Estação Suzano, da Linha 11-Coral, estão inoperantes nesta segunda-feira (14). As falhas começaram nesta sexta-feira (11). Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), dois equipamentos dão acesso ao mezanino central pelo lado externo e apresentam falhas nas portas.

Um dos elevadores aguarda a atuação da empresa terceirizada responsável pela manutenção. O outro também apresenta falha na porta e depende da chegada das peças necessárias para a realização do reparo.

O terceiro equipamento, utilizado para acesso às plataformas, necessita da substituição do piso e da base da soleira. De acordo com a CPTM, a previsão é que o conserto seja realizado ainda nesta semana, após a chegada das peças necessárias.

Como alternativa, os passageiros podem utilizar as escadas rolantes e fixas, além dos outros dois elevadores disponíveis para acesso pelo lado externo da estação. Os colaboradores permanecem à disposição para auxiliar os usuários durante os deslocamentos.

 

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