Cerimônia marca lançamento do livro sobre plano pedagógico do Profart

A Prefeitura de Suzano promoveu uma cerimônia na última sexta-feira (11/09) para lançar em grande estilo o livro que detalha o plano pedagógico do Programa de Formação Artística (Profart), que chega para consolidar essa iniciativa como uma referência de trabalho no contexto das políticas culturais voltadas à democratização da arte.

A apresentação oficial da obra foi realizada no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, e contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; do vice Said Raful; do secretário municipal de Cultura; José Luiz Spitti; do controlador geral do município, César Braga; e do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama.

As autoridades enalteceram o significado desta produção, que se aprofunda na sistematização das ações formativas que são desenvolvidas para cada uma das linguagens artísticas oferecidas pelo Profart, incluindo ballet clássico, circo, ritmos, street dance, teatro, teatro de bonecos, artes plásticas (artesanato, desenho, fotografia, graffiti e pintura em tela) e música (canto/coral e violão).

Como o projeto intitulado “Programa de Formação Artística – Currículos, Avaliação e Processos Formativos nas Artes em Suzano” se relaciona a inúmeras frentes de atuação do trabalho desenvolvido pela Cultura suzanense, os gestores que representam cada um dos segmentos da pasta também prestigiaram o evento, que fez jus à importância desta obra para a cidade e para a equipe envolvida no trabalho.

Assim, também participaram a diretora Márcia Belarmino e os coordenadores Fernandes Júnior (Editais), Drico de Oliveira (Teatro), Aline Baliberdin (Artes Plásticas), Raquel Pereira (Música) e Alessandra Dunia (Oficinas do Profart), que conduziu o processo de elaboração do livro junto ao Instituto de Formação e Ação Política (Infap).

Esta organização atuou em parceria com a prefeitura para dar origem à publicação. Por isso, o presidente da organização, Mozart Lazenthin Júnior, também foi convidado, assim como a advogada Patrícia Braga, que representou a 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade.

A coordenadora das Oficinas do Profart afirmou que a obra formaliza a intencionalidade educativa e a coerência institucional dessa política pública. “Chamamos essa produção de Projeto Pedagógico de Cursos para tê-lo como um instrumento estratégico de planejamento, organização e qualificação das ações formativas, orientando a estruturação e o desenvolvimento do programa”, declarou Alessandra.

O secretário de Cultura reforça que a publicação do livro é um marco para o trabalho desenvolvido pela pasta. “Ao explicitar fundamentos normativos, concepções pedagógicas, objetivos, diretrizes curriculares e orientações metodológicas, o documento contribui para o fortalecimento de processos formativos no campo da cultura, em diálogo com os fundamentos constitucionais que orientam a política cultural brasileira”, frisou Spitti.

Por sua vez, o prefeito destacou que é motivo de orgulho para a cidade notar como o Profart ganhou essa dimensão. “É muito significativo ver o trabalho desenvolvido na Cultura de Suzano virar livro. A publicação nasceu de um processo colaborativo para organizar o trabalho pedagógico do Profart e agora registra o conhecimento construído ao longo desse trabalho. A produção feita em Suzano ganha páginas e se torna referência para todos que trabalham com ações formativas desta natureza”, ressaltou o chefe do Executivo.