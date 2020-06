Um dos principais pontos de lazer e esporte de Suzano, Parque Max Feffer se mantém fechado

O Parque Municipal Max Feffer segue fechado em Suzano. Apesar da reabertura do comércio na cidade, ainda não há previsão para que os espaços públicos de lazer voltem a receber pessoas no município.

O objetivo é de evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus (Covid-19). O DS esteve no parque esta semana e notou que as portas do espaço seguem fechadas.

Funcionários disseram à reportagem que nenhum munícipe está acessando o parque durante a pandemia.

"O decreto municipal que trata das ações contra o coronavírus na cidade determina que as atividades seguirão suspensas, tanto no parque quanto em outros locais públicos, enquanto estiver em vigência o estado de calamidade pública do município, que foi ratificado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)", diz trecho da nota, enviada pela Prefeitura de Suzano ao DS.

Estrutura

Com o fechamento temporário do parque, os suzanenses deixam de usar um equipamento importante da cidade. Com 400 mil m², o Parque Max Feffer conta com diversas atrações para quem acessa o local.

O espaço conta com pista de ciclismo e caminhada, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, campo de futebol, complexo de piscinas cobertas, pista de skate, academia ao ar livre, playground e o Pavilhão Zumbi dos Palmares.

Além disso, a Arena Suzano também fica instalada dentro do parque, que ainda conta com estacionamento para mais de 800 veículos e espaço para eventos.

Apesar da pandemia, muitos jovens têm aproveitado o período de férias escolares para soltar pipas nas ruas.

O parque costuma ser um dos locais que mais recebe pipeiros nesta época do ano.