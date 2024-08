Unipiaget recebe comissão de alunos para traçar estratégias de melhorias

Desde o incidente ocorrido na última semana no Unipiaget, a reitoria vem tomando providências relacionadas à ampliação e revisão de todos os protocolos de segurança. Doze novas câmeras de monitoramento foram instaladas em frente a todos os banheiros e também nas escadas internas de emergência. Outra medida adotada pela instituição foi a formação de uma Comissão Disciplinar Extraordinária, que começará a ouvir todos os envolvidos ainda nesta semana.



Também nesta segunda-feira (26), durante o intervalo, estudantes organizaram um ato de conscientização pacífico com a participação de alunos de diversos cursos, professores, colaboradores e reitoria.

Ainda nesta manhã, também foi realizada a primeira reunião entre a reitoria e a Comissão Estudantil do Bem-Estar do Aluno, formada por alunos de vários cursos, com o objetivo de apresentar ideias para melhoria na segurança e na comunicação na instituição. Dentre as propostas apresentadas, algumas serão imediatamente implantadas: melhora na identificação da comunicação visual dos sanitários masculino e feminino, instalação de lacres de segurança no acesso às escadas de emergência, possibilitando o uso apenas em situações de emergência, conscientização da importância na participação da comunidade acadêmica na caminhada da Patrulha Maria da Penha pelo Fim da Violência Contra a Mulher, que será realizada no próximo sábado, além de criação de um ciclo de palestras de conscientização sobre o assunto.

“Reforçamos nosso compromisso em fazer uma gestão participativa sempre ouvindo os alunos, para criar um ambiente ainda mais seguro e de bem-estar para todos”, enfatiza o reitor Marcus Rodrigues.

Ele ainda reafirma o posicionamento do Unipiaget sobre o assunto. “A instituição repudia qualquer tipo de ato atentatório à dignidade, privacidade ou que possa causar constrangimento a qualquer indivíduo dentro ou fora de seu campus universitário. Atos e condutas de qualquer natureza discriminatória ou que causem constrangimento não são tolerados por nossa instituição, sendo que eventual conduta neste sentido será devidamente apurada para adoção das medidas cabíveis, sempre priorizando a proteção e o acolhimento de toda nossa comunidade acadêmica”, finaliza Marcus Rodrigues.