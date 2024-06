Usina para transformar resíduos em energia é apresentada em Suzano

O projeto de uma usina que transforma resíduos sólidos em energia elétrica foi apresentado, na tarde desta quinta-feira (20), pela Prefeitura de Suzano. O empreendimento deve ter um investimento de cerca de R$ 160 milhões. O projeto será executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura de Suzano e a concessionária Renova Suzano, por meio da empresa BAL Suzano. A usina poderá transformar 300 toneladas de resíduos sólidos por dia em energia elétrica para a distribuição na cidade.

Será construída na Estrada Samuel, no bairro Fazenda Aya. O empreendimento precisa estar em funcionamento até 2027, de acordo com o contrato da PPP. O CEO da Geração de Energia por Resíduos (GER), que integra o consórcio de empresas responsável pela BAL Suzano, Luciano Infiesta, acredita que a conclusão será antes. “Acreditamos que o prazo será abreviado. Daqui 24 a 28 meses estaremos com esse empreendimento rodando”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi explicou quais serão as mudanças com a nova forma de utilizar os resíduos sólidos, que atualmente vão para aterros. “Hoje é tudo feito da forma convencional: coleta nas casas, processo seletivo e lixo levado para o aterro. Não tem nenhum reaproveitamento e nenhum benefício para a população. Com esse modelo novo, vamos ter geração de energia, a cidade vai poder comprar para os prédios públicos com um valor mais barato. Vamos agredir menos o meio ambiente, porque vai emitir menos CO2, vamos gerar emprego, gerar material que vai poder ser feito bloquete. Traz, principalmente, um case de sucesso, que vai projetar o nome de Suzano para ser exemplo no Brasil todo”, disse.

De acordo com o chefe do executivo suzanense, todos os resíduos sólidos da cidade deixarão de ir para aterros e irão exclusivamente para a usina. “Com a usina funcionando 100%, nada mais da cidade de Suzano vai para aterro. A usina tem capacidade de atender 100% toda a coleta da cidade. Ela aguenta 300 toneladas por dia e aqui em Suzano temos cerca de 150 toneladas por dia, então vai ter uma folga, vamos utilizar 50% da usina, podendo já deixar preparada para o crescimento da cidade e poder contribuir com outro município”.

Por parte da Renova Suzano, também participaram do lançamento do projeto, o sócio George Assis; o gerente Tárcio Santos; e os engenheiros Talita Melo e Rafael Carvalho. Pela Carbogás, marcaram presença ainda o diretor técnico, Felipe Barbosa; o supervisor de engenharia, Leandro Leales e o supervisor de automação, Alexandre Vertemate.

A explicação, que contou com uma visita virtual à futura usina, demonstrou como os resíduos sólidos urbanos serão convertidos em energia elétrica para a cidade e os benefícios deste modelo de tratamento, que proporcionará a geração de créditos de carbono, a redução da massa final que será encaminhada para disposição como rejeitos, a produção de energia elétrica de forma descentralizada e a possibilidade de se ter uma destinação final ambientalmente adequada, sem que haja a contaminação dos lençóis freáticos, solo e a atmosfera.

A usina criará 50 empregos na fase de operação e outros postos de trabalho nas fases de fabricação e construção. A unidade também terá um impacto indireto na cadeia de fornecedores, especialmente por ser uma tecnologia nacional que contribuirá para o aumento da economia local. Este processo ocorrerá sem qualquer prejuízo às cooperativas de catadores e demais iniciativas de reciclagem do município. A planta de recuperação energética de resíduos entra no material que é atualmente encaminhado para disposição final no aterro, ou seja, após todas as políticas de reciclagem já terem sido implementadas.

A apresentação do projeto aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi; dos secretários de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; e os vereadores Jaime Siunte e Pedro Ishi.