Usuários ouvidos pelo DS são contra a privatização das linhas da CPTM

Os usuários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas estações da região são contra a privatização das Linhas 11-Coral e 12-Safira, que vem sendo debatida nas últimas semanas. O DS esteve nas estações de Suzano e Calmon Viana para entender a opinião da população.

O entendimento das pessoas que conversaram com a reportagem é de que a privatização deve piorar os serviços que são oferecidos hoje pela CPTM, utilizando como exemplos a ViaMobilidade, em São Paulo.

Claudson Cleber disse que o serviço normalmente já não é bom, causando sofrimento aos usuários. “Se normalmente já é ruim, imagina caso seja privatizado. Vai piorar. Eu trabalho em São Paulo, quando tem greve atrapalha muito para eu voltar para Suzano. Acho que se fosse privatizar iria até piorar isso”, disse.

Ele criticou o serviço da CPTM, falando sobre as manutenções feitas, além do espaço entre um trem e outro em dias de feriados e fins de semana. “A CPTM faz essas manutenções para ajudar, mas nunca fica ótimo. Quando é feriado diminui a frota, fica 30, 40 minutos para chegar o trem, domingo também. Mesmo assim, a tendência é piorar com a privatização”, opina.

Claudson falou que o aumento na tarifa pode acontecer, já que ‘a corda sempre estoura para o lado mais fraco’. “Tudo gera custo para nós usuários. Sempre somos os mais afetados. Sempre estoura para o lado mais fraco, somos o lado mais fraco. Você não vê os governantes sendo prejudicados, somos nós que pagamos o pato”.

Regiane Machado utilizou como exemplo a ViaMobilidade para argumentar contra a privatização das Linhas 11 e 12. “Eu acho que vai ser ruim, é só ver o que acontece na ViaMobilidade. São muitos problemas, carros quebrados, trens atrasados. Bem pior do que a CPTM”.

Ela entende que a privatização faria com que a CPTM piorasse e tivesse um aumento no preço. “Eu acredito que a tendência é piorar o serviço e o preço deve aumentar. Sou contra a privatização, acho que vai ser ruim”.

José Sebastião dos Santos entende que deixar nas mãos de empresários deve piorar a situação do serviço. “Acho que vai ser ruim. Não fica na mão da população. Fica na mão de empresários. A privatização vai piorar”.