Vagas abertas pelo Programa 'Suzano Mais Emprego' crescem 28,7% em 2024

As vagas abertas e disponibilizadas pelo Suzano Mais Emprego cresceram 28,7% nos primeiros cinco meses de 2024. Os números comparam o período de janeiro a maio de 2023 e 2024.

De acordo com as informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, foram pouco mais de 1.143 vagas abertas nos primeiros cinco meses de 2024. Enquanto isso, o mesmo período do ano passado teve 888 vagas abertas pelo programa.

Não é possível saber a quantidade de empregos gerados com o aumento das vagas abertas, uma vez que após o encaminhamento dos currículos, as empresas não informam a secretaria sobre o preenchimento das vagas.

O programa Suzano Mais Emprego é uma forma de a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego intermediar entre os contratantes e os candidatos, buscando facilitar às empresas o recebimento de currículos e aos interessados o acesso às vagas disponíveis na cidade

Mais informações podem ser obter mais informações e se cadastrar no site suzanomaisemprego.com.br, além das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Um está localizado na Avenida Paulo Portela, 210, no Centro, e o outro está na Avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta. O prédio do centro da cidade atende também pelo número (11) 4745-2264, enquanto o do Jardim Dona Benta atende pelo contato (11) 4934-5490.