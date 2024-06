Velório de Estevam Galvão será neste domingo na Arena Suzano

Suzano se despede, neste domingo (30), de um dos maiores líderes políticos. O velório do ex-deputado e ex-prefeito de Suzano, Estevam Galvão, será das 9 às 16 horas, na Arena Suzano, no Parque Max Feffer, situado na Avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador.

O parlamentar morreu na noite deste sábado (29), aos 81 anos. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Morreu em virtude das complicações geradas pela doença. A informação foi confirmada pela assessoria do deputado.

Estevam tinha 50 anos de vida pública - destes, mais de 20 anos foram dedicados ao parlamentarismo estadual: foram cinco mandatos como deputado estadual, período em que ele também foi relator do Orçamento do Estado, líder partidário por mais de 10 anos, segundo secretário e por fim corregedor da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Foi quatro vezes prefeito de Suzano. Casado com Viviane Galvão, deixa filhas e netos.