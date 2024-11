Vendas devem crescer até 9% na Black Friday, prevê associação

As vendas na Black Friday, marcado para sexta-feira (29), vão crescer. A previsão é de um aumento nas vendas em torno de 7% a 9% em relação ao ano de 2023. Nos últimos anos, este vem sendo um período aproveitado por todo o setor varejista, portanto, é possível afirmar que o comércio em geral será beneficiado, em especial o setor de eletrônicos e eletrodomésticos.

“O comércio suzanense é pujante por característica e, não apenas na Black Friday, como ao longo de todo ano, o setor oferece ótimas opções ao público e, com descontos avaliados entre 30% a 50% do valor normalmente praticado, as ofertas contemplam todos os públicos”, informou a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

Segundo a associação, a Black Friday se tornou uma das principais datas para o varejo e, enquanto associação comercial, sempre orientamos os lojistas a praticarem preços justos e atuar em conformidade com a legislação. “Neste contexto, podemos esperar múltiplas estratégias, incluindo descontos, promoções e adequações pontuais quanto ao horário de abertura e encerramento de expediente”.

Além de aproveitar o melhor do comércio suzanense, “orientamos os consumidores a fazer a pesquisa de preços e não se exceder no momento das compras para evitar dívidas além da capacidade de pagamento ou investimento”, informou a associação.

Procon

O Procon de Suzano já vem atuando em relação ao período de Black Friday desde setembro, com a verificação de vários daqueles produtos que são os mais procurados e comprados, como televisores, aparelhos celulares, micro-ondas e geladeira, por exemplo.

O objetivo é consultar os preços e verificar uma possível evolução, a fim de saber se os valores agora estarão mesmo em promoção ou se há algum tipo de fraude. Os fiscais passam pelas lojas em setembro, outubro e duas vezes em novembro (duas semanas antes da Black Friday e no dia).