Vereador Artur Takayama apresenta balanço de suas ações em 2024

O vereador Artur Takayama (PL) destacou as ações realizadas em 2024, quarto ano do seu primeiro mandato na Câmara de Suzano. Neste período ele apresentou 224 requerimentos, 53 indicações, oito moções, quatro projetos de decreto legislativo, duas emendas substitutivas e um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, além de ter encaminhado 153 ofícios à Prefeitura e outros órgãos públicos.

O parlamentar destaca como principais ações as solicitações de limpeza de córregos existentes em nosso município; limpeza e capinação de áreas públicas; operação tapa-buraco e recapeamento asfáltico.

Ele também salienta entre seus pedidos ao Executivo melhorias na iluminação pública e a batalha contra o descarte irregular de lixo na cidade de Suzano. Entre os requerimentos, Takayama relembra que teve atendido pelo Executivo o serviço de recapeamento asfáltico da rua Ernesto Joaquim de Souza, na Vila Sol Nascente. “Os buracos estavam aumentando dia após dia e causando transtornos para pedestres e motoristas e oferecendo risco de acidentes”, conta.