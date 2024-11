Vereador Artur Takayama destinará R$ 75 mil em emendas ao Esporte

O vereador Artur Takayama (PL) revelou nesta segunda-feira (18), durante audiência pública na Câmara de Suzano, que destinará R$ 75 mil em emendas impositivas ao Orçamento de 2025 à Secretaria de Esportes e Lazer.

Takayama adiantou a informação após o secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, fazer um detalhado balanço sobre as atividades da pasta deste ano e frisar que o apoio dos vereadores e as emendas parlamentares são de extrema importância para a realização do trabalho.

Entre as ações apresentadas aos vereadores, estão os campeonatos sediados na cidade, como por exemplo, a Copa São Paulo de Futebol, o 73º Campeonato Brasileiro Intercolonial de Tênis de Mesa e o 5º Torneio Internacional de Futsal Brasil x Japão.

Nardinho falou também sobre as reuniões que foram realizadas para buscar melhorias para o esporte.

A audiência foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, e também contou com a participação dos vereadores Jaime Siunte (Avante) e Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus. Todos os vereadores parabenizaram as atividades da secretaria e a dedicação de Nardinho ao esporte suzanense.

O vídeo completo da prestação de contas está disponível no canal da TV Câmara Suzano no YouTube: www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano.