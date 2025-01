Vereador Artur Takayama visita Secretaria de Educação e Hospital e Maternidade Suzano

O vereador Artur Takayama (PL) visitou na manhã desta terça-feira (21) a Secretaria de Educação e o Hospital e Maternidade Suzano.

Com a secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, o parlamentar tratou sobre o estudo para a ampliação do Projeto Musicalização “Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro”. Segundo dados da administração municipal, a atividade foi iniciada em fevereiro de 2023 e já atendeu quase 800 alunos da rede municipal de ensino e tem como objetivo promover o estudo prático e teórico de instrumentos musicais para a formação de uma banda marcial escolar, além de um coral interescolar. No ano passado, o parlamentar destinou R$ 50 mil para a compra de instrumentos musicais e o desenvolvimento do trabalho de musicalização em unidades escolares do município, por meio de emenda impositiva ao orçamento.

Saúde

Após a reunião na Educação, o vereador foi para o Hospital e Maternidade Suzano para conversar com o diretor geral da unidade, Ricardo Bricidio de Souza. Eles falaram sobre a evolução da saúde suzanense e os planos da unidade para ampliar o atendimento à população, principalmente no Pronto-Socorro e ortopedia. Souza destacou que, além de atender mais pessoas, a gestão do hospital quer melhorar o acolhimento dos pacientes. “A saúde de Suzano melhorou muito nos últimos anos e ainda tem muito mais para avançar”, disse Takayama. “Estou totalmente empenhado em ajudar nesse processo e trazer o melhor para a nossa população”, disse.

Deputado

Takayama solicitou ao deputado estadual Marcos Damasio (PL) emenda para a construção de uma creche-escola que será construída na Vila Urupês e R$ 300 mil de emendas para a ampliação do projeto de musicalização. Para à Saúde, o deputado destinou para Suzano, através de solicitação de Takayama, R$ 1,5 milhão. A verba estará disponível para a administração municipal ainda no primeiro semestre deste ano.