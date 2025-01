Vereador João Sabugo solicita ecoponto para o Jardim Casa Branca

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, esteve com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, para solicitar a instalação de uma unidade de ecoponto no Jardim Casa Branca, para o descarte apropriado de resíduos que não são atendidos pela coleta seletiva. A reunião foi realizada ontem (29), quando o parlamentar também entregou um ofício com o pedido ao chefe da pasta.

No documento, João Sabugo salienta que, nos últimos anos, a região da Casa Branca “cresceu de maneira exponencial” e está muito próxima de regiões que são áreas de “proteção e preservação do patrimônio ambiental natural de Suzano”. Para o vereador, o ecoponto irá propiciar o descarte correto de lixo e reduzir o impacto ambiental; atender a uma população economicamente de baixa renda, melhorando o custo de vida; incentivar a separação correta dos resíduos, facilitando a reciclagem e o tratamento apropriado de cada material; impactar na melhoria da saúde física e mental; e melhorar o aspecto visual das ruas dos bairros da região, como Sete Cruzes, Jardim Saúde, Caxangá e Vila Barros.

João Sabugo ainda destacou que a implantação de um ecoponto na Casa Branca vai ao encontro do Plano de Governo do prefeito Pedro Ishi (PL). “A proposta foi muito bem vista pelo secretário”, afirmou o vereador, que irá acompanhar o andamento da solicitação.