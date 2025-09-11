Envie seu vídeo(11) 4745-6900
11/09/2025
Cidades

Vereadora Malu Fernandes assume coordenadoria do PL Jovem

Com a nova função, Malu Fernandes terá a missão de estimular a participação da juventude na política

11 setembro 2025 - 13h53Por da Reportagem Local
Vereadora Malu Fernandes assume coordenadoria do PL JovemVereadora Malu Fernandes assume coordenadoria do PL Jovem - (Foto: Divulgação)

A vereadora mais votada de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes (PL), assumiu oficialmente a Coordenadoria da Região Metropolitana Paulista do PL Jovem, em recente cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Com a nova função, Malu Fernandes terá a missão de estimular a participação da juventude na política, formar novas lideranças e ampliar o protagonismo jovem em todas as esferas de poder na Região Metropolitana Paulista

“A responsabilidade é grande, mas também é motivo de muito entusiasmo e orgulho. Vamos trabalhar para mobilizar e engajar a juventude em torno dos valores que defendemos. A presença de uma mulher jovem na coordenadoria metropolitana do PL Jovem traz representatividade e inspiração para milhares de meninas e moças que sonham em ocupar espaços de poder. O PL Jovem é uma causa política e de vida”, destacou a vereadora.

Entre os objetivos do PL Jovem para o biênio 2025/2027 estão: aumentar a filiação de jovens a partir dos 16 anos; fortalecer as candidaturas juvenis já em 2026, ano de eleições gerais; e instituir diretórios municipais em todo o estado, seguindo o modelo de expansão realizado pelo PL Mulher entre 2023 e 2024.

Fernandes completou sinalizando que a nova missão não apenas rompe barreiras, mas também sinaliza que a juventude feminina tem papel fundamental na construção de uma política mais inclusiva, moderna e conectada às transformações sociais.

A expectativa da vereadora mais jovem e mais bem votada da Cidade é consolidar o PL Jovem como uma das principais frentes de mobilização política da juventude paulista.

