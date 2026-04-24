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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

'Baby, me Leva!' marca presença em evento no Parque Max Feffer neste domingo

Nova edição terá início às 10 horas com cerca de 50 cachorros em busca de um lar durante o 'FestCão'; no período da tarde, gatos também estarão disponíveis

24 abril 2026 - 17h58Por De Suzano
Nova edição terá início às 10 horas com cerca de 50 cachorros em busca de um larNova edição terá início às 10 horas com cerca de 50 cachorros em busca de um lar - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realiza neste domingo (26/04) mais um encontro presencial do projeto “Baby, me Leva!”. Das 10 às 17 horas, estarão no Parque Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) os animais que participam da iniciativa, que promove a adoção responsável e facilita o acesso dos interessados.

Desta vez, o “Baby, me Leva!” irá integrar a programação da 4ª edição do “Festcão”, evento de celebração dos parceiros caninos realizada pela TV Diário com apoio da Prefeitura de Suzano. Serão cerca de 50 cães à procura de um lar. Os gatos disponíveis para adoção, mais de dez, participam no período da tarde, após as 13 horas, quando se encerra o “FestCão”, e seguem até as 17 horas.

Apenas em 2026, quase 150 pets já foram adotados por meio do projeto. A iniciativa conta com participação de Organizações Não Governamentais (ONGs), cuidadores e protetores para acolher os animais resgatados e garantir que seus futuros tutores estejam devidamente informados sobre os encargos de uma adoção e assinem o termo de responsabilidade, que visa garantir lares seguros e conscientes.

Desde seu início, em 2021, o projeto vem concretizando seu objetivo de ampliar as oportunidades dos pets que buscam famílias amorosas e disseminar informações sobre adoção responsável e cuidados a longo prazo. Após 2.412 adoções, a iniciativa se tornou parte crucial das iniciativas permanentes do Setor de Bem-Estar Animal.

Além dos eventos presenciais, o site do projeto, pelo link https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, também é uma opção para conhecer os pets procurando um lar. O interessado deve entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para saber da disponibilidade do animal, conhecê-lo e dar sequência ao processo.

“Nosso objetivo é sempre ampliar o alcance do projeto ‘Baby, me Leva!’, disseminar informações sobre bem-estar e facilitar o encontro entre os animais e suas futuras famílias. Aliar a iniciativa a eventos como o ‘Festcão’ nos permite atingir um público ainda maior", frisou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

 

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