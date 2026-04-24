'Baby, me Leva!' marca presença em evento no Parque Max Feffer neste domingo

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realiza neste domingo (26/04) mais um encontro presencial do projeto “Baby, me Leva!”. Das 10 às 17 horas, estarão no Parque Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) os animais que participam da iniciativa, que promove a adoção responsável e facilita o acesso dos interessados.

Desta vez, o “Baby, me Leva!” irá integrar a programação da 4ª edição do “Festcão”, evento de celebração dos parceiros caninos realizada pela TV Diário com apoio da Prefeitura de Suzano. Serão cerca de 50 cães à procura de um lar. Os gatos disponíveis para adoção, mais de dez, participam no período da tarde, após as 13 horas, quando se encerra o “FestCão”, e seguem até as 17 horas.

Apenas em 2026, quase 150 pets já foram adotados por meio do projeto. A iniciativa conta com participação de Organizações Não Governamentais (ONGs), cuidadores e protetores para acolher os animais resgatados e garantir que seus futuros tutores estejam devidamente informados sobre os encargos de uma adoção e assinem o termo de responsabilidade, que visa garantir lares seguros e conscientes.

Desde seu início, em 2021, o projeto vem concretizando seu objetivo de ampliar as oportunidades dos pets que buscam famílias amorosas e disseminar informações sobre adoção responsável e cuidados a longo prazo. Após 2.412 adoções, a iniciativa se tornou parte crucial das iniciativas permanentes do Setor de Bem-Estar Animal.

Além dos eventos presenciais, o site do projeto, pelo link https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, também é uma opção para conhecer os pets procurando um lar. O interessado deve entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para saber da disponibilidade do animal, conhecê-lo e dar sequência ao processo.

“Nosso objetivo é sempre ampliar o alcance do projeto ‘Baby, me Leva!’, disseminar informações sobre bem-estar e facilitar o encontro entre os animais e suas futuras famílias. Aliar a iniciativa a eventos como o ‘Festcão’ nos permite atingir um público ainda maior", frisou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.