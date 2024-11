Viveiro Municipal abre inscrições para curso de criação de abelhas sem ferrão

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abriu as inscrições para a segunda edição do workshop gratuito de criação de abelhas sem ferrão, conhecido como meliponicultura. Ao todo, 30 vagas estão disponíveis. A atividade está programada para ocorrer no próximo sábado (30/11), no próprio Viveiro Municipal, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, das 8 horas ao meio-dia.

A oficina será ministrada pelo apicultor e tecnólogo Rinaldo Silva, profissional com mais de 25 anos de experiência na área e que é inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF) do Ibama, o que o atesta para atuar com práticas apícolas de maneira sustentável e alinhada às normas ambientais.

Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de aprender e praticar, de forma gratuita, técnicas relacionadas à criação de abelhas sem ferrão. Entre as atividades previstas se destacam a confecção de iscas para atrair esses insetos e a construção de caixas específicas para abrigá-los. Essa prática contribuiu para a preservação ambiental, mas também pode ser uma fonte de geração de renda, já que as caixas e os enxames podem ser comercializados. Além das ações práticas, os alunos também conhecerão os benefícios dos produtos derivados das colmeias, com destaque para os cosméticos naturais, como sabonetes, shampoos e cremes estéticos.

As inscrições estarão disponíveis até o preenchimento das 30 vagas. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), das 8 às 17 horas. Os interessados devem apresentar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano. No dia do workshop os participantes deverão trazer alguns materiais para a realização das atividades práticas: duas garrafas PET de dois litros, folhas de jornal e uma fita adesiva transparente. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4749-3943.