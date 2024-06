Viveiro Municipal realiza nova edição do projeto 'Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore'

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura realizou nesta quarta-feira (05/06) o plantio de mais uma árvore pelo projeto “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”. A iniciativa, que garantiu uma muda de pitanga, foi realizada na avenida Luiz Maria Fernandes, no Jardim Fernandes, região norte da cidade, após solicitação feita pela família da pequena Alice Guedes da Silva Alves, de 45 dias de idade.

A ação foi acompanhada pela primeira-dama e gestora do Viveiro Municipal, Larissa Ashiuchi; pelo vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, autor da lei municipal nº 5.341/2022 que instituiu o projeto na cidade; pelo diretor da unidade, Marcelo Silva; e pelos familiares da criança: a mãe Bárbara Guedes da Silva Alves, a avó Maria Aparecida da Silva, o avô Gilberto Guedes da Silva e o padrinho Vyctor Jordem.

O objetivo da proposta é promover a preservação ambiental no município e fortalecer a relação das crianças com a cidade. A mãe de Alice explicou que foi incentivada pelo próprio vereador a participar da ação. “Eu conheço o vereador, mas não sabia da iniciativa. Ele nos explicou e aceitamos. Estamos muito felizes e temos certeza de que isso vai marcar a vida de minha filha”, disse.

O parlamentar explicou que desenvolve um trabalho de educação ambiental na região do Jardim Fernandes e destacou a representatividade que o plantio da árvore teve nesta quarta-feira, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. “Realizamos a educação ambiental nesta região para fazer com que a comunidade participe desta mudança. Eu já conhecia a família e sugeri essa ação que marca este bairro”, declarou Malt.

As equipes do viveiro escolheram um espaço verde no cruzamento da avenida Luiz Maria Fernandes com a rua José Silva Machado para plantar uma muda de pitangueira. A primeira-dama parabenizou a família de Alice e ressaltou a atuação do viveiro com o projeto na cidade. “Este programa promove a arborização em vários pontos do município. Quando uma criança nasce, uma árvore é plantada e isso torna nossa cidade mais saudável. É uma forma de preparar o município para esse bebê que vem ao mundo”, afirmou Larissa.

Para participar do projeto é preciso que haja o requerimento da muda junto ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura em até 90 dias após a data de nascimento da criança. A árvore será plantada em local de escolha, preferencialmente em área pública urbana, observada a legislação vigente.

Ainda na ocasião, as equipes do Viveiro Municipal realizaram o plantio de duas mudas de aceroleiras, atendendo a uma solicitação de moradores do bairro realizada por meio do “Disk Árvore”. Para solicitar o serviço, o interessado pode entrar em contato pelo número (11) 4749-3943 e agendar uma visita com a equipe do projeto. Haverá uma avaliação do local indicado pelo morador para que possa ser determinada a espécie mais adequada de acordo com as características do solo e ambiente. O projeto ainda oferece uma breve capacitação sobre a manutenção adequada das mudas.