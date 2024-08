Zona Eleitoral calcula 1,6 mil mesários durante as eleições municipais deste ano

A 181ª Zona Eleitoral do Cartório de terá 1.606 mesários durante as eleições municipais de 2024. Esse total está dividido entre: 1.592 que ficarão na recepção de votos e 14 que ficarão na área de justificativas. As informações foram passadas pela chefe da Zona Eleitoral, Imaculada Pires.

Esses mesários estarão espalhados por 51 escolas na cidade, além do Complexo Educacional e Cultural Mirambava. Ao todo, a 181ª Zona Eleitoral conta com 52 locais de votação.

Atendimentos

A 181ª Zona Eleitoral está fazendo atendimentos a eleitores, mesários e candidatos, com a maior procura acontecendo durante os dias de semana. Aos fins de semana, o atendimento diminui.

“A procura maior que tivemos foi dos candidatos e dos responsáveis pelo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários. Eleitores e mesários atendemos para transferência temporária de título eleitoral para mais próximo do local que vão votar ou trabalhar”, explica Imaculada.

O cartório eleitoral está fazendo atendimentos todos os dias. De segunda a sexta-feira, o funcionamento é das 11 às 17 horas. Aos sábados, domingos e feriados o cartório está funcionando das 14 às 19 horas. A 181ª Zona Eleitoral está localizada na Rua Paulo Portela.