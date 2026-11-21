Esta semana numa conversa de restaurante com amigos, me perguntaram a origem do meu nome, SUAMI. Na realidade o nome deveria ser escrito SWAMI. Mas, quando nasci, em 1946, era proibido no Brasil escrever com as letras, W, Y e K. Então no cartório fizeram a adaptação. Esse nome é de origem indiana, significando, na realidade um título, retirado do nome do pensador Swami Vivekananda, um monge indiano. Assim, esse título significa “Mestre de Si Mesmo”, que é bem mais complicado que ser mestre dos outros. Meu pai era esotérico por aqueles tempos e se inspirou ali para me denominar.

O fato é que desse tema outros vieram nas conversas. Faz muito que sigo umas tantas práticas de origem oriental que me encantam ainda. Já pratiquei Yoga e Meditação, entre outras. Foi daí que me perguntaram o que era Meditação e como se podia fazer essa prática tranquilizadora.

Alguns falaram que já tinham lido sobre, na internet tem bastante coisa sobre, mas não conseguiam praticar. Vou tentar novamente aqui buscar passar algumas informações, como já fiz outras vezes neste meu espaço. Vamos reconhecer que existem dois tipos de “meditação” conhecidas e divulgadas, uma ocidental e outra oriental. A ocidental é conhecida mais por “mindfulness”, algo como “atenção plena”, que se alargou a partir dos anos de 1970 tomando origem no Oriente, em Mestres da Índia. Mas estamos falando aqui em concentração modo de focar um ponto de atenção e mantê-lo por um tempo, algo como quinze, trinta, quarenta e cinco minutos. E alguns orientadores, como já vi entendem que isso pode ocorrer mesmo frente ao computador, o que pode produzir resultados até interessantes. Pensemos, tal situação pode mesmo ser usada, como sei, dentro de uma empresa para afastar algum problema. Até pode reduzir estresse e orientar a produtividade. Talvez por isso, alguns o den ominam de Meditação Consciente. E pelos métodos usados especialmente muitos se focalizam na respiração e no silêncio, com as pessoas de olhos fechados e com a mente voltada para um ponto do imaginário. E ainda no ocidente uns que preferem a chamada “meditação ativa”, quando a pessoa pode praticá-la em alguma atividade, mesmo lavando louça ou fazendo caminhada. Aliás, no Ocidente é a que muitos preferem. A Meditação Oriental propõe-se ao relaxamento total do ser. Assim, temos gente que se volta até para orações. Claro, isso exige um espaço específico, como em casa ou num templo. Seria importante indicar aqui também a meditação que se volta para os cinco sentidos, seja mesmo quando atentamos para um som, um aroma, uma luz, concentrando o nosso foco numa dessa linhas ou mesmo num mantra. O fato é que num ou noutro processo leva um bom tempo de prática, de treino, para nos integrarmos. Mas seguramente alcançamos modos de nos afastarmos do estresse físico como do psicológico, que nos afeta quase que diariamente. Certamente já ouvi comentár ios sobre gente que parte de pontos da Bíblia para alcançar a meditação. Cada um pode alargar seus alcances, com certeza.

O que muitos Mestres orientam é para que sigamos algumas tantas condições: escolher um horário positivo em sua prática diária, de repente sua conduta vai se tornando rotineira e positiva na sua vida. Busque um local tranquilo, quieto, silencioso de preferência. O fluxo respiratório é muito importante.

Não desista fácil, persista. A concentração vai levá-lo ao equilíbrio.