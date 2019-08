10ª edição do Bunka Matsuri acontece dias 14 e 15 de setembro

Uma das mais tradicionais festas da cultura nipo-brasileira, a Bunka Matsuri, será realizada dias 14 e 15 de setembro. A 10ª edição do evento é uma realização da Associação Cultural Esportiva e Agrícola (Aceas Nikkey) de Suzano, em parceria com o Centro Educacional Nipo-brasileiro (Cenibras) e a Prefeitura realizarão.

O evento contará com atrações artísticas e culturais. Estão previstos shows da banda "8 Segundos", que virá de Aparecida do Norte para se apresentarem na noite do primeiro dia da festa, e do cantor Ricardo Nakafe. O cantor Joe Hirada, campeão de um programa da TV japonesa, também é uma das atrações do evento.

Além disso, a escola Cenibras realizará apresentações e haverá premiação para os trabalhos de todas as escolas da língua japonesa de Suzano. A culinária japonesa também estará presente, com as comidas típicas do país oriental, como yakissoba, tempurá, sushi, guioza e muito mais.

O vice-presidente da Aceas e presidente da comissão organizadora do "Bunka Matsuri", Artur Takayama, ressalta a importância da festa para que a cultura japonesa no Brasil seja mais valorizada. "Nós temos uma colônia muito grande. Sou da terceira geração e vejo que nossa tradição está, aos poucos, acabando", disse.

"Em mais uma edição da festa, nós daremos mais força à colônia. Os jovens não estão seguindo os pais e eles entenderão essa importância", emendou.

Serviço

O evento acontecerá no Aceas Nikkey, localizado na Rua Dibe Tannus, 535, no bairro Chácaras Reunidas Guaió, em Suzano. No dia 14/09 (primeiro dia), a festa ocorrerá das 12 às 21 horas. Já no dia seguinte (15/09), o evento é mais cedo, das 11 às 17 horas. Para a festa e o estacionamento, a entrada é franca.

Será realizada no Aceas Nikkey, localizado na Rua Dibe Tannus, no Chácaras Reunidas Guaió