12ª edição Batalha do Conhecimento acontece neste sábado no CEU Gardênia

A 12ª edição da Batalha do Conhecimento acontecerá neste sábado (25), das 10 às 19 horas, no Centro de Esportes e Artes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul. Com muita música, discotecagem, apresentações culturais e artes plásticas, o evento reunirá membros da comunidade e alunos do equipamento público e tem entrada gratuita e livre para todos as idades.

Nesta edição, a Batalha traz “Família” como tema. Para isso, duas disputas de rima, uma às 15h30 e outra às 17h10, acontecerão e envolverão exclusivamente a questão das relações familiares e dos desafios atuais na educação e na construção do indivíduo social. Os melhores colocados ganharão uma premiação.

Haverá também um papo sobre grafite e linguagens da arte de rua com o arte-educador Nandes Castro. O artista plástico Vinicius Ripa fará um grafite no atual prédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) que está dentro do CEU.

Muita música também está na programação do dia. DJ Fat, Gêmeos MC, Família Arrisca Brisa, reggae com a banda Kilimanjaro e os DJs de samba-rock Brunão e Papuw farão intervenções durante todo o evento. E para encerrar, a rapper Lauren Priscila, Celo Flow e Douglas Tarja Preta se apresentam a partir das 18 horas.

O CEU Alberto de Sousa Candido está localizado na rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Gardênia Azul, e funciona todos os dias, das 9 às 17 horas.