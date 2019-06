2ª Semana Nerd/Geek vai se estender de 2 a 12 de julho

A Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes realiza, a partir da próxima terça-feira (2), a 2ª Semana Nerd/Geek. O evento será realizado no Centro Cultural de Mogi e vai reunir exposição, jogos de tabuleiro, bate-papo, show musical e o III Encontro de RPG.

A semana vai se estender de 2 a 12 de julho e terá, em todos dias, a exposição “Era uma vez...”, que retrata a história dos jogos de tabuleiro por meio de 15 painéis explicativos. Neles, os participantes poderão conhecer e jogar os jogos de tabuleiro que existem desde 7.000 a.C. A entrada será gratuita e contará com monitoria especializada. Os interessados também poderão comprar os jogos expostos disponibilizados pela empresa “A tenda com jogos”, contemplada via chamamento público da Secretaria de Cultura e Turismo para ocupação e uso comercial.

Na quinta-feira (4), das 19h às 20h30, acontecerá o HQ Lounge, um bate-papo sobre o mercado das histórias em quadrinhos, que contará com a participação de cinco convidados: o jornalista e roteirista André Morelli, o ilustrador Wilton Santos (Star Wars Age of Republic – Obi-Wan Kenobi, Star Wars – Doctor aphra (chiaroscuro, Marvel), o ilustrador Antônio Santos (reúne diversos trabalhos publicados no exterior e é colunista da Revista Mundo dos Super-heróis), o ilustrador Douglas Franchin (Halo Escalation, Person of interest, Society of Virtue, X-men: Blue (Dark House, DC, Marvel) e o também ilustrador freelancer, Carlos Tostes.

Na sexta-feira (5), das 19h às 20h30, acontecerá a troca de XP, um bate-papo sobre RPG, em que os narradores e jogadores do Grupo Tiamat trocam experiências com os participantes. O evento é ideal para iniciantes que queiram tirar dúvidas sobre a atividade com jogadores e narradores experientes, para compartilhar vivências.

No sábado (6), das 9h às 20h, será realizado o III Encontro de RPG de Mogi das Cruzes, um diálogo aberto a todos os interessados no segmento, que vai abordar temas como board games tradicionais e modernos, videogames clássicos, Ps4 e Kinect, RPG, card games e colecionismo.

Na quinta-feira (11), das 19h30 às 21h, haverá show com a banda mogiana Rock’n Ronin, que interpreta clássicos dos animes, desenhos e séries emblemáticas dos anos 80 e 90, com a linguagem do bom e velho rock´n´roll.

Todas as atrações serão abertas ao público. A entrada para a 2ª Semana Nerd/ Geek é inteiramente gratuita, porém o uso das máquinas de fliperama que estarão disponíveis no evento se dará mediante pagamento de valor simbólico.

A programação completa pode ser conferida nas páginas do Facebook e Instagram da Coordenadoria de Turismo (@turismomogidascruzesoficial) ou pelo telefone da Secretaria de Cultura e Turismo, que é o 4798-6900.