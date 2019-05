8ª Edição do Festival de Talentos acontece nesta segunda-feira em Mogi

O tradicional show de variedades promovido pelos cursos de Comunicação Social da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), o Festival de Talentos, está de volta nesta segunda-feira (20), a partir das 19 horas, e com muitas novidades.

Produzido por alunos de Jornalismo e Publicidade sob a direção do Prof. Me. Hércules Moreira, o FDT, como é popularmente conhecido, reúne grandes artistas no palco do Teatro Manoel Bezerra de Melo, o Bezerrão. Para essa edição especial de oito anos, o programa vai trazer muita dança, música, humor, prêmios para o auditório e claro, uma grande surpresa. A equipe promete ainda novidades em relação ao formato já conhecido em anos anteriores.

Desde 2012 na UMC, o Festival de Talentos segue o formato de um programa de auditório (e de variedades) que oportuniza ao aluno colocar em prática diversas funções da comunicação, já que os próprios estudantes são os responsáveis pela apresentação, produção, pesquisa, assessoria de imprensa (que neste ano está sob a responsabilidade da agência Maestro), cobertura online (fanpage do FDT no Facebook e perfil no Instagram) e televisiva (UMC Repórter), além da cobertura fotográfica e outras atividades.

O FDT é aberto aos alunos de todos os cursos e também a toda comunidade. A entrada deve ocorrer pela Portaria A mediante a apresentação do RG (chegue cedo, pois o local está sujeito à lotação). Os portões do teatro abrirão às 18h40.

O público poderá colaborar também doando 1 quilo de alimento não perecível em prol do Instituto Eliza Teixeira (doação opcional). É a união do talento, conhecimento e solidariedade, participe!