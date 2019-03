Alto Tietê cadastra interessados para o Dia Mundial da Criatividade

O Alto Tietê vai receber pela primeira vez, o Dia Mundial da Criatividade (DMC). O evento que contará com mesas de debates, exposições e oficinas está com inscrições abertas para quem deseja participar. A atividade será em 21 de abril, das 10 às 18 horas, na Faculdade Itaquá. Os interessados podem se inscrever nas categorias "Inspiradores" ou "Voluntários". A participação é gratuita.

Inspiradores são pessoas que se candidatam para oferecer uma atividade no DMC. Entre elas estão, bate-bapos, debates, espetáculos, exposições, feiras, intervenções, oficinas, palestras, projeções, vivências, entre outras. Já o voluntário vai auxiliar na organização do evento, seja na produção, montagem, staff, recepção, entre outros.

Para ambos é necessário preencher um formulário on-line no site www.worldcreativityday.com/brazil, com os dados pessoais. No caso dos Inspiradores devem apresentar também uma mini-biografia, selecionar o tipo de atividade que deseja realizar, descrevê-la, informar os equipamentos necessários para desenvolver a ação, citar participações anteriores e responder a pergunta: "Por que você quer ser um inspirador do Dia Mundial da Criatividade?" Os voluntários também devem listar as habilidades que possuem para ajudar no evento, bem como participações anteriores, além de responder a seguinte questão:

"Por que quer ser um voluntário no DMC?" Nos dois casos devem escolher a cidade-sede como Itaquaquecetuba, caso desejem atuar na edição regional.

Todas as informações serão enviadas para o comitê de organização, que entrará em contato para confirmar a participação e acertar os detalhes. Em todo o Brasil serão 50 cidades que sediarão o DMC neste ano, além de Portugal.

O que é?

No domingo, dia 21 de abril, 50 cidades em todo o Brasil terão uma programação aberta ao público para celebrar o World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade). O evento que está em sua 4ª edição ganha neste ano uma edição também em Portugal, nas cidades de Lisboa, Porto e Entroncamento. A data que entrou para o calendário oficial das Nações Unidas em 2017 tem como objetivo fomentar e contribuir para uma agenda de inovação e desenvolvimento sustentável.

No Brasil, a criatividade começou a ser celebrada alguns anos antes, pelas mãos do paulistano, Lucas Foster. Em 2014, Lucas que é fundador da ProjectHub e idealizador do Prêmio Brasil Criativo, uma das principais referências em economia criativa do país, teve a ideia de comemorar a criatividade, com um evento gratuito que apresentasse a importância da inovação. “Nossa intenção desde que idealizamos o evento é democratizar e desmistificar a criatividade, encorajando as pessoas a utilizarem seu potencial criativo, buscando novas maneiras de lidar com antigas e novas questões, gerando recursos e soluções”, afirma Lucas.

Com a resolução aprovada pela ONU estabelecendo uma data global para o World Creativity Day, a data que antes era celebrada no Brasil em novembro passou a ser em abril.