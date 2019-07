Após ficar um ano fechado, Teatro Contadores de Mentira reabre neste fim de semana

O Teatro Contadores de Mentira anunciou nesta terça-feira, 30, o retorno aos palcos, após ter encerrado as atividades, em julho do ano passado, no Parque Maria Helena, em razão de problemas econômicos. O novo espaço será aberto este fim de semana, dias 3 e 4 de agosto.

O Teatro, localizado na Major Pinheiro Fróes, esteve aberto por 6 anos. Neste período, o grupo recebeu 302 coletivos artísticos. Artistas de quatro continentes estiveram em Suzano. Agora, o novo espaço funcionará na Rua Maria de Lourdes Molina Vieira, ao lado da UBS Dr. Isaack Oguime, numero 40, a uma quadra da antiga sede do grupo.

"A construção ainda não acabou, consideramos que 70% da obra foi concluída, mas dia 3 de agosto completa 1 ano que entramos neste terreno e para nós é muito importante comemorar a data abrindo as portas para nosso público e amigos, o "teatro físico" não está totalmente pronto, mas nós estaremos lá para festejar esta nova fase com muita arte e resistência", conta Daniele Santana, atriz do grupo.

Além de ser um espaço de cultura e cidadania, o novo espaço do grupo também traz muita ousadia em sua arquitetura. O novo Teatro Contadores de Mentira é feito de containers marítimos, mesclando materiais rústicos e industriais com materiais modernos, além de estar numa área de muito verde, transformando o espaço num ponto também turístico para o bairro e para Suzano. O galpão tem 320 metros quadrados e uma ampla área externa que permitirá atividades ao ar livre.

Para celebrar a abertura da nova sede e, também os 24 anos do grupo, os dias de atividades contarão com muitas apresentações artísticas. No sábado, às 19h30, na abertura oficial, o público contará com o show do pernambucano Siba.

No domingo, as atividades são a partir das 14h30, e contará com a “Roda de samba Parque Maria Helena”, “Intervenção de HIP HOP com os alunos do projeto Vivências Culturais da Sec de Suzano”, com “Intervenções circenses com Felipe Benks, Wesley Vinícius, Igor Henrique e Lucas Lopes”, “pocket show de Jonathan Silva”, “Intervenção cênica de Jorge Peloso”, “ Xequerês Cordão Teresa de Bengala” e o grupo de Cultura popular “Jabuticaqui”. No domingo o evento contará também com barracas de comidas, bebidas e artesanatos.