Apresentações das peças teatrais de festival começam amanhã

Amanhã terão início as apresentações dos 20 espetáculos participantes do Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes 2017. Todas as peças serão apresentadas no Theatro Vasques, em horários pré-fixados. Das 20 produções inscritas, 19 estão efetivamente concorrendo ao prêmio. A entrada para os interessados em assistir os espetáculos é inteiramente gratuita.

Vão participar desta edição do festival companhias teatrais estudantis das cidades de Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Quadra (SP), São Paulo e Mauá. Mogi está presente com o maior número de espetáculos participantes – 13 dos 20 são produções de alunos mogianos, porém outras cidades, como Mauá, inscreveram dois espetáculos. A Capital paulista também está representada por duas companhias e dois espetáculos teatrais.

As apresentações serão em três horários fixos – às 9h30, às 15h30 e às 19h30. O festival terá um intervalo entre os dias 23 e 25 de setembro, portanto serão ao todo nove dias de apresentações no Theatro Vasques.

O espetáculo “Dilemas de Adolescentes”, do grupo teatral Cada Ponto Aumenta um Conto, de Mogi das Cruzes, vai ser apresentado às 15h30 do dia 29 de setembro, porém não vai concorrer.

Conforme forem sendo apresentados, os espetáculos já serão avaliados pelo corpo de jurados do Festemc, que é formado por profissionais de arte e cultura, com comprovada experiência em teatro. Serão premiados com troféus os espetáculos que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar e também haverá premiação nas categorias melhor atriz, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor iluminação, melhor sonoplastia, melhor cenário, melhor figurino, melhor maquiagem, melhor direção, texto original e Troféu Aposta 2017.

Receberão certificado especial os espetáculos com elenco composto por crianças de até dez anos nas seguintes categorias: primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria espetáculo mirim, melhor atriz mirim, melhor ator mirim, melhor atriz coadjuvante mirim e melhor ator coadjuvante mirim. Todos os participantes receberão certificado de participação.

O resultado da premiação será revelado no dia 30 de setembro de 2017, às 20 horas, no Theatro Vasques. O espetáculo vencedor será reapresentado em local, data e horário a serem definidos junto aos responsáveis pela produção teatral. Mais informações pelo telefone 4798-6988.