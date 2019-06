‘Arraiá da Gente’ leva mais de 20 mil em primeiro final de semana

A Secretaria de Cultura retorna com “Arraiá da Gente” na próxima quinta-feira (20 de junho), feriado de Corpus Christi. O evento tem entrada franca e acontecerá na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (Avenida Antônio Massa, 150, Centro) até o dia 23 de junho. O primeiro final de semana da festa foi sucesso de público (cerca de 20 mil pessoas).

A Festa Junina deste ano trouxe algumas novidades, entre elas o “quadrilhódromo”, local onde as quadrilhas que deram um show a parte se apresentaram. A Amovisha Poá Dance esteve nos três dias de evento e em 30 minutos de performance houve a mistura de vários ritmos. No sábado (15), cerca de 200 alunas do Centro Municipal de Dança se apresentaram sob o comando das professoras Alessandra, Tatiana e Ana Caroline, assim como a quadrilha “Luar do Sertão”, da escola Manoel da Silva Oliveira.

Além das quadrilhas poaenses, houve apresentações também das campeãs estaduais: “São Pedro”, “Paixão Caiçara” e “Tio Cris”. As apresentações musicais também agradaram o público, com ritmos bem tradicionais, forró, sertanejo, entre outros, típicos da época. Este ano, além das apresentações no palco principal, houveram atrações também no coreto construído dentro do galpão da Praça de Eventos. “Várias inovações aconteceram este ano, procurando oferecer diversidade aos visitantes da festa”, declarou o secretário de Cultura, Mário Sumirê.

Ainda segundo o secretário de Cultura, a pedido dos visitantes, a festa será realizada também no feriado de Corpus Christi. “Algodão doce, caldos, doces e salgados variados e outras comidas típicas podem ser encontradas nas duas praças de alimentação. Na barraca do Fundo de Solidariedade, outras variedades de alimentos também são comercializadas e toda a verba arrecadada é destinada às obras sociais. Então convido à família poaense a prestigiar nosso Arraiá, que está lindo”, comentou Sumirê.

Para o prefeito Gian Lopes, o “Arraiá da Gente” é uma festa popular feita para a família poaense. “O ‘Arraiá da Gente’ está sendo um sucesso e esperamos às famílias poaenses com muita alegria e diversão na Praça dos Eventos para os próximos dias de festa. É um modelo de festa do interior do País e das tradicionais festas juninas”, reforçou.