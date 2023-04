Autores regionais têm espaço em programação na ExpoSuzano

O circuito 2 da ExpoSuzano começou nesta terça-feira (25/04) e conta com muitas atrações para estudantes e todos que apreciam o universo da literatura e da tecnologia aplicada à educação.

A estrutura, montada logo na entrada do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), ficará aberta até domingo (30/04), das 8h30 às 20 horas, com acesso gratuito à população. A iniciativa também é parte das comemorações de 74 anos de emancipação político-administrativa de Suzano.

Uma série de eventos será realizada, com espaços dedicados aos expositores de livros, onde os apreciadores da literatura poderão interagir com escritores e conhecer obras.

Veja a programação do Estande dedicado aos autores regionais:

PROGRAMAÇÃO ESTANDE

AUTORES REGIONAIS

25 – terça-feira

10H - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: "O Morcego e o Vaga-lume"

Fábula que propõe uma reflexão sobre a importância da união, da amizade e do respeito às diferenças. Durante a contação o público participa de uma forma ativa, representando os personagens e vivenciando a história.

Com Carla Pozo: Além de contadora de história é escritora com participação em várias antologias. Professora de leitura e participante do Grupo Entremeio Literário em sua cidade Mogi das Cruzes que desenvolve vários projetos de incentivo à leitura e aos novos escritores.

15H - PALESTRA “Empoderamento infanto-juvenil” com a escritora adolescente Nicolly Belchior.

A escritora Nicolly Belchior, com sua oratória e desenvoltura, inspira e provoca crianças e adolescentes a protagonizarem suas próprias vidas e histórias.

Nascida em Suzano, Nicolly Belchior desenvolveu deste cedo um amor por leitura, e assim que aprendeu a escrever quis ter seu livro.

16h – Sessão de autógrafos – Com Marcelo barbosa

17h – Sessão de autógrafos – Com Andréia gonçalves

18H - RODA DE CONVERSA: A hora e a vez dos livros digitais

A falta de espaços para o armazenamento de livros físicos, os preços altos e o avanço da tecnologia virtual, têm contribuído cada dia mais para o crescimento do consumo dos e-books. Qual será o futuro dessas duas formas de leitura?

Participantes:

Rodrigo Santos, escritor. Formado em Engenharia da Computação pela Universidade Braz Cubas e pós-graduado em Docência para o Ensino Superior.

Katleen Xavier, é biomédica, mãe e apaixonada por livros desde pequena. Antes de embarcar no mundo da ciência já foi premiada em concursos de crônicas e contos, fez teatro, música e canto.

Mediação: Sacolinha, escritor, autor de romances, livros de contos e crônicas.

19h – Sessão de autógrafos – Com cacá lopes

26/4 - quarta-feira

10H - PALESTRA “Empoderamento infanto-juvenil” com a escritora adolescente Nicolly Belchior.

A escritora Nicolly Belchior, com sua oratória e desenvoltura, inspira e provoca crianças e adolescentes a protagonizarem suas próprias vidas e histórias.

Nascida em Suzano, Nicolly Belchior desenvolveu deste cedo um amor por leitura, e assim que aprendeu a escrever quis ter seu livro.

15H - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: "O Morcego e o Vaga-lume"

Fábula que propõe uma reflexão sobre a importância da união, da amizade e do respeito às diferenças. Durante a contação o público participa de uma forma ativa, representando os personagens e vivenciando a história.

Com Carla Pozo: Além de contadora de história é escritora com participação em várias antologias. Professora de leitura e participante do Grupo Entremeio Literário em sua cidade Mogi das Cruzes que desenvolve vários projetos de incentivo à leitura e aos novos escritores.

16h – Sessão de autógrafos – Com carlos barros

17h – Sessão de autógrafos – escobar franelas

18h – Sessão de autógrafos – Com tato wellington

19H - RODA DE CONVERSA: ChatGPT – Inteligência artificial: Uma aliada dos escritores ou uma ameaça?

Seria possível a substituição dos escritores pela inteligência artificial? A IA poderá superar autores como Machado de Assis, Clarice Lispector e Carolina de Jesus?

Participantes:

Tiago da Silva é coordenador literário da Secretaria de Cultura de Suzano, professor e fotógrafo.

Tato Wellington é ator, escritor, educador social e colaborador da Casa de Cultura Raízes, em Ferraz de Vasconcelos, onde acontece em novembro o festival literário.

Mediação: Escobar Franelas é educador, artista e escritor.

27/4 - quinta-feira

10H - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: "O Morcego e o Vaga-lume"

Fábula que propõe uma reflexão sobre a importância da união, da amizade e do respeito às diferenças. Durante a contação o público participa de uma forma ativa, representando os personagens e vivenciando a história.

Com Carla Pozo: Além de contadora de história é escritora com participação em várias antologias. Professora de leitura e participante do Grupo Entremeio Literário em sua cidade Mogi das Cruzes que desenvolve vários projetos de incentivo à leitura e aos novos escritores.

15H - PALESTRA “Empoderamento infanto-juvenil” com a escritora adolescente Nicolly Belchior. (Auditório principal ou Espaço criança)

A escritora Nicolly Belchior, com sua oratória e desenvoltura, inspira e provoca crianças e adolescentes a protagonizarem suas próprias vidas e histórias.

Nascida em Suzano, Nicolly Belchior desenvolveu deste cedo um amor por leitura, e assim que aprendeu a escrever quis ter seu livro.

15H - RODA DE CONVERSA: A literatura de cordel nas escolas

O cordel tem sido um aliado dos professores em sala de aula? Até que ponto a pedagogia pode se beneficiar dessa literatura popular?

Participantes:

Cacá Lopes, cantor, compositor, violonista, cordelista e educador social.

Pernambucano do município de Araripina. O artista destaca-se pelo uso do cordel e da música popular nas escolas.

Francis Gomes, poeta, escritor e cordelista, nascido em 1972, no Sítio Várzeas dos Casimiros, Assaré - CE. Autor de mais de 30 folhetos de cordel, e autor de 4 livros entre contos e poesias.

Mediação: Landy Freitas, professora da rede pública estadual e artesã.

16h – Sessão de autógrafos – Com francis gomes

17h – Sessão de autógrafos – Com luka magalhães

18h – Sessão de autógrafos – Com robson souza

19h – Sessão de autógrafos – Com alcidéia miguel

28/4 - sexta-feira

10H - PALESTRA “Empoderamento infanto-juvenil” com a escritora adolescente Nicolly Belchior.

A escritora Nicolly Belchior, com sua oratória e desenvoltura, inspira e provoca crianças e adolescentes a protagonizarem suas próprias vidas e histórias.

Nascida em Suzano, Nicolly Belchior desenvolveu deste cedo um amor por leitura, e assim que aprendeu a escrever quis ter seu livro.

15H - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: "O Morcego e o Vaga-lume"

Fábula que propõe uma reflexão sobre a importância da união, da amizade e do respeito às diferenças. Durante a contação o público participa de uma forma ativa, representando os personagens e vivenciando a história.

Com Carla Pozo: Além de contadora de história é escritora com participação em várias antologias. Professora de leitura e participante do Grupo Entremeio Literário em sua cidade Mogi das Cruzes que desenvolve vários projetos de incentivo à leitura e aos novos escritores.

16h – Sessão de autógrafos – Com jefferson ferreira

17h - Sarau Conviver Juntos

O Sarau Conviver Juntos é o encontro onde a diversidade é a beleza e a aglomeração não nos basta, é um lugar de compartilharmos arte, poesia, música e nossas histórias com liberdade, respeito e empatia.

18h – Sessão de autógrafos – Com sidney leal

19H - RODA DE CONVERSA: Incentivo à leitura através da Literatura Fantástica e de terror

Vampiros, animais que falam, fantasmas e espíritos: qual é a contribuição dessa literatura na criação e formação de público leitor?

Participantes:

Sidney Leal, poeta amador, escritor e leitor ávido, amante dos bons contos de mistério e terror. É autor dos livros “Minhas Histórias de Mistério Terror & Morte”, “Sussurros da Noite” e “Terror Brasilis”.

João Souza nasceu em 1992. Começou a escrever os primeiros rascunhos aos 16 anos. A ideia amadureceu e se tornou uma saga que se iniciou com o primeiro livro “Até que a morte nos separe”.

Mediação: Rodrigo Santos, escritor.

29/4 – sábado

10h – Sessão de autógrafos – Com Maria Lu t.s. nishimura

11h – Sessão de autógrafos – Com mari barros

14h – Sessão de autógrafos – Com katleen xavier

15h – Sessão de autógrafos – Com sandra santos

16h – Sessão de autógrafos – Com raimundo justino

17h – Sessão de autógrafos – Com poeta seu zé

18h – Sarau Barraco Literário

Junção de escritores da cidade de Suzano e da região que promovem o incentivo à leitura através de recital de poesia, leitura de contos e performances poéticas.

19H - RODA DE CONVERSA: Existe uma literatura regional?

Sabemos da existência de dezenas de escritores na região do Alto Tietê. Mas é possível afirmar que esses escritores produzem uma literatura denominada regional?

Participantes:

Marco Aurélio Pinheiro Maida, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professor no Centro Universitário Piaget, membro do Fórum Municipal de Educação e do Instituto de Pesquisa de Educação de Suzano.

Matheus Borges, poeta_performeiro, gestor e articulador cultural. É autor do livro “O Que Habita Inabitáveis Lugares” (2021) e de “Azia d(á) Poesia” (2019). @aosprimataspoeta

Sacolinha, morador de Suzano desde 1998, autor de 10 livros entre romances, contos e crônicas. Atualmente realiza 15 projetos de forma simultânea, todos eles na área do livro, da leitura e da literatura.

Mediação: Os próprios participantes

30 – domingo

10h – Sessão de autógrafos – Com nicole oliveira

11h – Sessão de autógrafos – Com mary escritora

14h – Sessão de autógrafos – Com matheus borges

14H – RODA DE CONVERSA: Favela e Periferia: O retrato das comunidades na Literatura e na Academia

Como os personagens moradores de comunidades têm sido representados nos livros atualmente? Qual tipo de recompensa a favela tem recebido por aparecer nas teses acadêmicas?

Participantes:

Marcelo Barbosa, escritor independente com dois projetos aprovados na Lei Rouanet. É autor do livro “Favela no Divã”

Alba Atróz, professor, escritor e ativista cultural, nasceu em Guaianases, periferia da Zona Leste de São Paulo, e escreve desde seus 14 anos. É autor dos romances: "Virtuose", publicado pela editora Lavra; “Reminiscências" e "Mil horas sem fim", ambos lançados pela Clube de Autores.

Mediação: Marco Maida, professor universitário e escritor.

15h30 – Sarau LiteraturaNossa

Encontro de artistas promovido pela Associação Cultural Literatura no Brasil desde o ano de 2006. Durante a realização do sarau o microfone é aberto para quem quiser expressar a sua arte.

15h – Sessão de autógrafos – Com cleyton mendes

16h – Sessão de autógrafos – Com rodrigo santos

17h – Sessão de autógrafos – Com akira yamasaki

18h – Sessão de autógrafos – Com viviane santyago