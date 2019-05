Banda Sinfônica de Mogi se junta a maestro em concerto no domingo na Sala São Paulo

Pela primeira vez, a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes recebeu o convite para integrar a série ‘Concertos Matinais’ da Fundação Osesp, e subirá ao palco da renomada Sala São Paulo em apresentação marcada para o dia 2 de junho (domingo), a partir das 11 horas. Para tornar esta ocasião ainda mais especial, o grupo realizará sua estreia com um solista convidado, considerado a maior referência nacional do frevo na atualidade: o maestro Spok.

A banda é formada, em sua maioria, por ex-alunos do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”, e que, atualmente, são monitores do projeto. Outra parte do grupo é formada por alunos em nível avançado que ainda recebem aulas de música, e que foram convidados para participar deste concerto após se destacarem em uma avaliação presencial realizada no início do ano.

A possibilidade de tocar com o maestro Spok é prova do alto nível do grupo. Sob a regência do maestro Lelis Gerson, será apresentado um repertório com músicas brasileiras, além das peças compostas e adaptadas pelo músico - que vem diretamente de Recife para este espetáculo. Além de compositor, Inaldo Cavalcante de Albuquerque, o Spok, também é saxofonista e está a frente da SpokFrevo Orquestra desde 2001.

A Banda Sinfônica representa todo o sucesso conquistado ao longo dos oito anos deste programa socioeducacional, o qual foi criado pela Secretaria Municipal de Educação e está sob o gerenciamento da Sinfônica de Mogi das Cruzes desde 2017. Além da continuidade dos estudos de música, esses jovens têm a possibilidade de se tornarem futuros profissionais deste ramo, oportunidade possibilitada pelo projeto mogiano.

Os interessados em garantir ingressos para o concerto da Banda Sinfônica poderão reservar as entradas pelo site da Sala São Paulo (http://www.salasaopaulo.art.br). As reservas começaram na última segunda-feira. O espetáculo é gratuito.

Programação com o maestro Spok

O recifense chega a Mogi das Cruzes na sexta-feira (31), e já tem algumas atividades marcadas. Além dos ensaios com o grupo, o maestro também apresentará a palestra “A Origem do Frevo e suas Influências” para os profissionais e alunos do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”. A atividade acontecerá na Escola Municipal Professor Mario Portes, em Jundiapeba.

No sábado (1°), haverá um ensaio aberto para o público, que poderá conferir o solista e a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes tocando juntos no período das 09h30 às 12 hhoras, também na Escola Municipal Professor Mario Portes.