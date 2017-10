Banda Sinfônica do Cempre José Limongi Sobrinho é campeã estadual infantil

A Banda Sinfônica Escolar do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, formada por crianças de 9 a 12 anos, venceu a grande final do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, realizada no último domingo (15), em Barra Bonita, interior de São Paulo. O grupo, que integra o projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola da Secretaria Municipal de Educação, foi o vencedor da categoria banda de concerto infantil para até 15 anos e atingiu 90% da pontuação possível.

O grupo mogiano, formado por 43 jovens músicos, apresentou as músicas “Não quero dinheiro”, sucesso de Tim Maia, “Ironclad”, de Sean O' Loughlin e “Aftershock”, de Larry Clark. Participaram da competição 24 corporações musicais, divididas entre fanfarras simples, fanfarra com 1 pisto, bandas marciais, bandas de percussão e bandas sinfônicas. A vitória credenciou a banda a participar da etapa nacional, que será em Aracaju (SE) em dezembro.

“É uma grande alegria uma conquista como esta para a nossa cidade com um grupo que começou no projeto há pouco tempo. Parabenizamos toda a equipe escolar, os alunos e os pais que se envolveram com o projeto”, disse a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes. O projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola é desenvolvido em 15 escolas municipais e atende mais de 11 mil alunos.

A pouca idade dos participantes e o talento dos jovens músicos surpreenderam o público. “Fomos recebidos com grande entusiasmo do público, que olhavam admirados o nível técnico da banda e a pouca idade dos músicos. A disciplina dos alunos foi elogiada pelos jurados e por todo o público que não conhecia o projeto e o trabalho realizado em nossa cidade”, destacou o coordenador do projeto no Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, Ewerton Siqueira Ravelli.

Este foi o primeiro campeonato oficial da banda, que já conquistou em setembro, na etapa de Itaquera do Festival Estudantil de Música Instrumental e Corais da Cidade de São Paulo – Edição 2017, o certificado de ouro, como melhor apresentação entre as bandas instrumentais e o primeiro lugar geral dentre todos os grupos de concerto.