Biblioteca de Suzano recebe 200 novos livros por meio de parceria com Estado

A Biblioteca Pública Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo e Cintra recebeu recentemene 200 novos livros em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (Siseb) e de outros parceiros da Secretaria de Cultura de Suzano. Os títulos estarão disponíveis para consulta e empréstimo à população dentro dos próximos dias. A previsão é de que até o final do ano mais de mil livros cheguem ao município.

Os títulos recebidos estão ligados principalmente às grandes áreas do conhecimento: Filosofia, Ciências Sociais, Tecnologia, Artes, Literatura, Geografia, História, entre outras. Atualmente, a unidade conta com um acervo aproximado de 36 mil obras.

“Desde que assumimos, procuramos trazer novidades para a Biblioteca Municipal. Estamos atualizando o software de consulta on-line dos livros disponíveis para empréstimo e trabalhando para que todos os novos títulos que chegam para nós sejam cadastrados o mais rápido possível”, destacou o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.

Alexandria

O Sistema Alexandria está disponível para a população como ferramenta de busca do acervo da Biblioteca Municipal. Para acessá-lo, basta entrar no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br), ir na seção “Cidadão – Serviços e Informações” e clicar em “Biblioteca Municipal”.

A busca pelo título de interesse pode ocorrer por meio de apenas uma palavra-chave, ou de forma avançada: compartilhando o nome do livro, do autor, da seção e/ou da coleção a qual o título pertence.

A procura pela obra também será disponibilizada pelo índice. Por meio do Sistema Alexandria, o usuário pode consultar o acervo de qualquer uma das outras quatro bibliotecas públicas do município, localizadas nos Centros Cultuais Palmeiras, Colorado e Boa Vista e no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul.

A Biblioteca Pública Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo Cintra fica dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) e funciona de segunda-feira a sábado, das 8 às 19 horas. Já as unidades dos Centros Culturais ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.