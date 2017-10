Edição do Blessing Kids and Family espera atrair mais de 2 mil pessoas

A segunda edição do Blessing Kids and Family, evento organizado por mais de dez igrejas evangélicas da cidade e uma missão coreana, espera atrair mais de 2 mil pessoas a Escola Estadual Professor Olavo Leonel Ferreira, no próximo sábado (7), no bairro Casa Branca. Entre as atividades que serão ofertadas ao público estão atendimentos médico e jurídico, além de cuidados corporais e atividades de lazer. A iniciativa é aberta ao público e recebe apoio tanto da administração municipal, quanto do projeto Escola da Família.

De acordo com o pastor e presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular da Casa Branca, e um dos organizadores da ação, Hélio Nunes de Jesus, a iniciativa surgiu há cinco anos, como o nome "Dia de Todos". No entanto, há dois anos, as igrejas evangélicas se juntaram a uma missão coreana e alterou o nome do projeto para Blessing Kids and Family.

"O evento já foi feito desta forma no último ano e terá novamente este formato, com foco na evangelização e atividades para as crianças, e, serviços aos adultos. Tudo gratuito e voluntário. Uma vez que temos parceria com mais de 10 igrejas e reunimos pastores de diversas denominações e mais de 400 voluntários", detalha.

Hélio frisa ainda que a ação terá apoio da municipalidade em relação ao trânsito, barracas e segurança. "Nosso foco é o trabalho social, evangelístico e dinâmico com crianças, mas queremos trabalhar também com a família. Iremos oferecer atendimentos com médicos, acupunturista, oftalmo, avaliação com dentista, psicólogo, fonoaudiólogo. Teremos uma aula de química sobre produtos de limpeza doméstica, corte de cabelo, manicure, orientação jurídica, tudo gratuito, sem participação política, tudo ofertado ao povo, até o nome da igreja não é divulgado no dia", ressalta.

Ele também completa que o objetivo das igrejas vai além de ter participação religiosa na vida da comunidade. "Devemos ter algum trabalho social, este é um dos que temos fora da igreja com participação social, para ajudar as pessoas", frisa.

Evento

O evento acontecerá em 7 de outubro, das 9 às 16 horas, na Escola Estadual Professor Olavo Leonel Ferreira, na Rua Getulio Moreira de Sousa, 881 - Parque Residencial Casa Branca II, no Casa Branca, em Suzano. As crianças e os voluntários que participarem da atividade no dia terão direito ao café da manhã, almoço e lanche da tarde.