Campanha do Agasalho 2019 é lançada no Circo Tihany em Mogi

Cerca de 1.500 crianças, jovens, adultos e idosos ligados à escolas públicas, entidades e associações da cidade lotaram, a sessão do Circo Tihany, para o lançamento da Campanha do Agasalho 2019. A ação, que é uma das mais tradicionais do Fundo Social, foi anunciada antes do início do espetáculo circense, pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo.

“Hoje é um dia muito especial, pois tenho a honra de declarar aberta mais uma Campanha do Agasalho. Como todos sabem, essa campanha tem por objetivo arrecadar peças de frio, cobertores e meias, que são destinados a comunidades das mais diversas partes da cidade. São pessoas que precisam da nossa ajuda, para se aquecerem e aquecerem suas famílias nos dias frios que estão por chegar”, detacou Karin, que nas sequência apresentou os mascotes da campanha deste ano, intitulados Turma do Esquenta.

“Apresento a vocês Toquinha, Moletony e Cobertom, a nossa Turma do Esquenta. Eles têm o poder de fazer a solidariedade chegar àqueles que mais precisam e vão nos ajudar nessa campanha do agasalho”.

O prefeito Marcus Melo também participou do lançamento da campanha e falou sobre a importância da participação das pessoas em ações de arrecadação. “A Campanha do Agasalho nos faz lembrar das pessoas que precisam da nossa atenção e carinho. Mogi é uma ótima cidade porque acolhe e ajuda as pessoas que precisam”, destacou Melo.

Após a solenidade de abertura da campanha, todos puderam acompanhar o espetáculo AbraKdabra, do Circo Tihany Spectacular. A direção do circo fechou parceria com o Fundo Social de Solidariedade e concedeu, até o momento, mais de seis mil gratuidades, sempre às sextas-feiras, ao público convidado pelo Fundo Social.

Durante a sessão, o prefeito Marcus Melo foi levado ao palco para um dos números de humor e dividiu o palco com o secretário municipal de Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima. Já a equipe do circo entregou à presidente do Fundo Social uma sacola de doações para a campanha.

A Campanha do Agasalho 2019 se estenderá até o dia 31 de julho. A meta é arrecadar milhares de roupas e peças de frio, incluindo cobertores e meias, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade da cidade na época do inverno.

Cerca de 300 de postos de coleta serão distribuídos pela cidade, em pontos estratégicos, como unidades de ensino, supermercados, comércios, igrejas e prédios da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Paralelamente, o Fundo Social monta uma estrutura de separação e distribuição das peças recebidas, onde são feitos triagem e montagem de kits para homens, mulheres e crianças. Antes de serem distribuídas, as roupas que necessitam passam por pequenos reparos, como trocas de botões ou de zíperes.

Na sequência, os kits são encaminhados às 200 entidades cadastradas junto ao Fundo Social. Este processo faz com que a distribuição seja rápida e também que os kits cheguem àqueles que efetivamente mais necessitam. Isso porque as entidades atuam diretamente nas comunidades, portanto conhecem bem a realidade de cada local.