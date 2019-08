Cantor Carlinhos Vergueiro se apresenta nesta sexta-feira em Mogi

O cantor e compositor Carlinhos Vergueiro sobe, nesta sexta-feira, 9, a partir das 19 horas, ao palco do SESI Mogi das Cruzes com o show ‘O Cúmulo do Samba’, trazendo um repertório feito de composições próprias e músicas que nasceram em São Paulo e se tornaram verdadeiros hinos brasileiros, como Trem das Onze, Volta Por Cima, Torresmo à Milanesa e Tradição. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI, no site www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Parceiro de Adoniran Barbosa, João Nogueira, Chico Buarque e Toquinho, entre outros nomes de peso, o cantor e compositor Carlinhos Vergueiro carrega consigo preciosidades da cultura e da história da música popular. No show o público é guiado por uma viagem que resgata grandes sucessos e enaltece o samba tradicional de São Paulo.

Na estrada desde 1973, o músico tem mais de 150 canções gravadas e mantém uma troca genuína com seus ouvintes, firmada ao longo de toda sua trajetória. Ao longo da carreira, já gravou, produziu, interpretou e compôs com os maiores nomes da música brasileira, sempre valorizando a cultura e transmitindo esse legado às gerações futuras.

Ficha técnica

Voz e violão: Carlinhos Vergueiro | Violão e direção musical: Italo Peron | Bandolim e flauta: Pratinha

Confira Repertório

Capoeira do Arnaldo (Paulo Vanzolini); Saudosa Maloca (Adoniran Barbosa); Cúmulo do Samba (Carlinhos Vergueiro); Noturno Paulistano (Carlinhos Vergueiro /J. Petrolino); Samba No Bixiga (Adoniran Barbosa); Tradição (Geraldo Fime); Apaga O Fogo Mané (Adoniran Barbosa); Amor de Trapo e Farrapo (Paulo Vanzolini); Toada de Luiz (Paulo Vanzolini); Tiro ao Alvaro (Adoniran Barbosa/Oswaldo Moles); Linha de Fogo (Carlinhos Vergueiro); Juízo Final (Paulo Vanzolini)

Mente (Eduardo Gudin / Paulo Vanzolini); entre outros.